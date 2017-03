Ekstraklasa piłkarska. Lech Poznań liczy na szóste z rzędu zwycięstwo

Po pięciu ligowych wygranych z rzędu, piłkarze Lecha liczą na kolejny komplet punktów. W niedzielę do Poznania przyjedzie ostatni zespół z tabeli Górnik Łęczna, a spotkanie obejrzy komplet, ok. 41 tysięcy kibiców.

Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Łęczna

Poznańska "Lokomotywa" w tym roku porusza się w tempie pendolino. Oprócz pięciu zwycięstw w ekstraklasie, podopieczni Nenada Bjelicy wygrali w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin 3-0 i są blisko awansu do finału. W sześciu spotkaniach zdobyli 14 goli tracąc zaledwie jednego.

Po ostatniej kolejce trener lidera Jagiellonii Białystok Michał Probierz powiedział, że można już gratulować Lechowi mistrzostwa kraju. Bjelica na konferencji prasowej z uśmiechem skomentował te słowa.

"Wiedziałem, że Michał jest naprawdę bardzo dobrym trenerem, ale nie wiedziałem, że jest też prorokiem. Mam nadzieję, że dobrym prorokiem. To jest tylko gra, on wie co robi. A my koncentrujemy się tylko na najbliższym meczu" - powiedział.

Jak dodał, najbliższy rywal prezentuje się znacznie lepiej, niż wskazywałby na to dorobek punktowy.

"Analizowaliśmy ostatnie trzy mecze Górnika. Grał w nich bardzo dobrze, choć 'ugrał' tylko jeden punkt. Ten zespół pokazuje na boisku duże zaangażowanie i dobrą organizację gry" - podkreślił.

Poznaniacy przystąpią do spotkania w optymalnym składzie. Do kadry wracają Jan Bednarek i Tomasz Kędziora, którzy w Gdyni musieli pauzować za nadmiar żółtych kartek.

"Skład mam już w głowie, wiem kto zagra. Mamy jeszcze dwa treningi, ale mogę zdradzić, że będą małe zmiany. Tylko Elvis Kokalović trenuje indywidualnie" - wyjaśnił chorwacki szkoleniowiec.

Pojedynek wicelidera z "czerwoną latarnią" ekstraklasy obejrzy komplet, ok. 41 tysięcy widzów. Lech po raz kolejny przeprowadził akcję "Kibicuj z Klasą", w ramach której 310 zorganizowanych grup - ok. 16 tysięcy młodych fanów "Kolejorza", obejrzy mecz za darmo. W niedzielę poznański klub będzie obchodził 95-lecie istnienia i na tę okoliczność przygotował też kilka niespodzianek. Frekwencję zbudowały jednak ostatnie wyniki "Kolejorza" i bilety zostały wyprzedane na kilka dni przed spotkaniem.

"Fakt, że będziemy grać przed pełną widownią, gdzie 1/3 stanowią dzieci i młodzież jest dla mnie wyjątkowy. Fajnie, że Lech rozwija kulturę kibicowską poprzez zapraszanie młodych widzów. Postaramy się dla nich zagrać jak najlepiej" - podsumował Bjelica.

Niedzielne spotkanie Lecha z Górnikiem rozegrane zostanie o godz. 15.30. W pierwszej rundzie poznaniacy wygrali na wyjeździe 2-1.