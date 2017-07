Dynamo Kijów. Tomasz Kędziora podpisał czteroletni kontrakt

Obrońca Lecha Poznań Tomasz Kędziora podpisał czteroletni kontrakt z wicemistrzem Ukrainy Dynamem Kijów, poinformowała agencja F-MG.com, która reprezentuje interesy piłkarza.

23-letni młodzieżowy reprezentant Polski w pierwszej drużynie Lecha zadebiutował w lipcu 2012 roku, a zawodnikiem "Kolejorza" był od 2010. W sumie rozegrał 117 spotkań w Ekstraklasie i strzelił pięć goli.

"Tomek otrzymał bardzo konkretną propozycję od Dynama. Determinacja władz przy klubu przy tej transakcji pokazuje, że w Kijowie wszyscy wierzą, że Tomek stanie się pierwszoplanową postacią, która będzie stanowić o sile drużyny. Uważam, że to dobry kierunek rozwoju. Dynamo to klub o wielkiej marce, na koncie ma 15 tytułów mistrza Ukrainy, co roku walczy o najwyższe cele w kraju i co najważniejsze regularnie występuje w Lidze Mistrzów" - skomentował Przemysław Pańtak, pilotujący transfer szef agencji F-MG.com, cytowany na jej portalu społecznościowym.

"Dziękuję Lechowi za piękne lata pełne sukcesów i wspaniałych wspomnień. Przeżyłem na Bułgarskiej najwspanialsze chwile życia, może kiedyś wrócę, bo nie wygrałem Pucharu Polski. Teraz czas rozpocząć nowy etap. Bardzo się cieszę, że będę miał możliwość grać dla takiego klubu jak Dynamo. Mam tu zapewnione wszystko, żeby móc w spokoju podnosić swój poziom i stać się lepszym piłkarzem. Klub ma wobec mnie bardzo wielkie nadzieje, a ja dam z siebie 100 procent, żeby nie zawieść i szybko stać się ważnym zawodnikiem. Od dziecka marzyłem o tym, żeby pewnego dnia zagrać w Lidze Mistrzów. Teraz to marzenie może się spełnić. Tylko ode mnie zależy czy się uda, ale na pewno będę na to ciężko pracował. Wierzę, że z Dynamem osiągniemy wiele sukcesów w nadchodzącym sezonie" - stwierdził natomiast Kędziora.

Dynamo jako wicemistrz kraju zagra w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W przeszłości piłkarzem tego klubu był Łukasz Teodorczyk, a obecnie gra tam były obrońca Lecha Tamás Kádár.

Kapitan reprezentacji młodzieżowej jest czwartym piłkarzem, który opuścił "Kolejorza" w trakcie letniego okienka transferowego. Również we wtorek napastnik Dawid Kownacki związał się z Sampdorią Genua, a wcześniej Jan Bednarek podpisał kontrakt w Southampton, a Maciej Wilusz w rosyjskim FK Rostów.