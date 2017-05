Darko Jevtić o trenerze Lechii: Trochę jak dziecko

W meczu Lecha z Lechią (0-0) iskrzyło nie tylko na linii Nenad Bjelica – Sławomir Peszko. Kilka uwag do zachowania trenera gości Piotra Nowaka miał też pomocnik Lecha Poznań Darko Jevtić.

Po zakończeniu meczu Bjelica uspokajał swojego gracza, który ewidentnie chciał coś powiedzieć szkoleniowcowi rywali Piotrowi Nowakowi. O co poszło? - Trener Lechii chciał się pobawić ze mną. Ja brałem piłkę, on rzucał drugą, trochę jak dziecko. No dobra, są emocje w grze, chciał pewnie utrzymać to 0-0, normalna sprawa. Coś tam jednak przy tym mówił, więc chciałem pogadać. Było, minęło - tłumaczył już godzinę po spotkaniu całkiem spokojny Jevtić.

Szwajcar pojawił się na boisku dopiero na ostatnich 20 minut meczu - tak zresztą zapowiadał wcześniej Bjelica. Pomocnik Lecha miał kontuzję po finale Pucharu Polski i przez dwa tygodnie w ogóle nie trenował. W końcu udało się usunąć krwiaka z łydki. - No tak, ale nie wiem, czy dziś nie złamałem palca w dłoni. Łydka na szczęście trzyma, jest fajnie. Nie grałem trzy tygodnie, sił gdzieś tam zabrakło, ale i tak jestem zadowolony, bo mogłem wystąpić. Będę ciężko pracował przed następnym meczem i mam nadzieję, że dostanę w nim więcej minut - twierdzi piłkarz. Kolejnym rywalem "Kolejorza" będzie za tydzień Wisła Kraków.

Lech musi pokonać "Białą Gwiazdę", a wciąż zachowa szanse na mistrzostwo Polski - wówczas sprawa rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Jevtić żałuje jednak punktów zgubionych w meczu z Lechią. - Oni chyba byli bardziej zadowoleni z tego remisu, cały mecz grali z tyłu, czekali. Nie wiem na co, ale czekali. Żeby wygrywać takie mecze, musimy być skuteczniejsi. Wydaje mi się jednak, że tytułu jeszcze nie przegraliśmy. Jeśli w Białymstoku zostanie to 0-0 (i zostało - red.), to trzeba wygrać dwa razy i wtedy gdzieś może pojawi się szansa - mówi Jevtić.

