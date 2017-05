Darko Jevtić na dłużej w Lechu Poznań

Darko Jevtić, choć od klubu dostał zgodę na transfer w letnim okienku transferowym, przedłużył właśnie umowę z Lechem Poznań. Nowy kontrakt ma obowiązywać do połowy 2020 roku.

Zdjęcie Darko Jevtić /Fot. Jakub Piasecki /Newspix

24-letni Szwajcar serbskiego pochodzenia jest piłkarzem "Kolejorza" od trzech lat. Najpierw został wypożyczony z FC Basel, później poznaniakom udało się go wykupić. Jako utalentowany junior, zresztą reprezentant Szwajcarii w kolejnych kategoriach młodzieżowych, Jevtić był nawet mistrzem tego kraju z klubem z Bazylei - w sezonie 2012/13. Nie miał jednak szans na regularną grę w tym klubie, najpierw został wypożyczony do FC Wacker Innsbruck, a następnie do Lecha.



W Poznaniu świetnie się zaadoptował - dziś bardzo dobrze mówi po polsku, jest ulubieńcem kibiców. No i jest podstawowym graczem Lecha, w tym sezonie w meczach ligowych i pucharowych zdobył dziewięć bramek i miał 12 asyst. Bez niego ofensywa kuleje, co pokazały choćby ostatnie spotkania z Legią i Lechią.

Jevtić mówił kilka tygodni temu, że o swojej przyszłości zadecyduje dopiero po sezonie. - Nie myślę w tej chwili, czy opuszczę Lecha czy nie. Mam jeszcze rok kontraktu i wcale się nie spieszę z odejściem - twierdził tuż przed finałem Pucharu Polski. Już rok temu był bliski odejścia do PAOK Saloniki, teraz też zaczęły się pojawiać konkretne oferty. Dla Lecha zaś to miała być ostatnia okazja na zarobieniu na transferze.



Dziś jednak Jevtić przedłużył kontrakt z "Kolejorzem" o kolejne dwa sezony, do czerwca 2020 roku. - Bardzo się cieszymy, że przedłużyliśmy z nim umowę. To sygnał, że chcemy zostawiać w drużynie jej liderów. Darko identyfikuje się z klubem i pokazał to w bardzo ważnym momencie sezonu - mówi na klubowej stronie wiceprezes Lecha Piotr Rutkowski. - Jestem szczęśliwy. Ta wiadomość daje mi spokój na przyszłość. Podpisanie kontraktu to też motywacja, dzięki której z czystą głową podchodzę do ostatnich spotkań w sezonie - przyznał z kolei Jevtić.

Podpisanie kontraktu przez Jevticia wcale nie oznacza, że były kapitan szwajcarskiej młodzieżówki na pewno zostanie w Lechu. Klub z Poznania nie musi jednak sprzedawać go za wszelką cenę, byle tylko zarobić przed wygaśnięciem umowy.

W niedzielę Jevtić prawdopodobnie wyjdzie w podstawowym składzie Lecha - rywalem poznaniaków będzie Wisła Kraków.

Andrzej Grupa

