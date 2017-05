Bruk-Bet Termalica - Lech 0-3. Nenad Bjelica: To była najlepsza odpowiedź

Lech Poznań pewnie wygrał w Niecieczy z Bruk-Betem Termalica 3-0 i zrównał się punktami z Jagiellonią Białystok. - To był dobry mecz. Myślę, że cały czas kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku - skomentował trener "Kolejorza" Nenad Bjelica.

Zdjęcie Trener Lecha Poznań Nenad Bjelica /Fot. Stanisław Rozpędzik /PAP

Kilka dni temu Lech niespodziewanie przegrał w finale Pucharu Polski z Arką Gdynia. "Myślę, że po ciężkim wtorkowym meczu, to była najlepsza odpowiedź" - podkreślił Bjelica.



W Niecieczy gole dla Lecha strzelili Mihai Radut, Radosław Majewski i Vladislavs Gutkovskis, który trafił do własnej bramki.



"Mieliśmy w drugiej połowie 10 minut słabszych. Po drugiej bramce wszystko toczyło się po naszej myśli. To było zasłużone zwycięstwo" - zaznaczył trener "Kolejorza".



W drugiej połowie spotkania na boisku pojawili sie młodzi zawodnicy Paweł Tomczyk i Tymoteusz Puchacz. "Kiedy będziemy mieli okazję, żeby wprowadzać młodych, to będziemy to robić. Jestem zadowolony z obu, jak i z każdego który grał" - podkreślił Bjelica.



Szkoleniowiec Bruk-Betu Termaliki Marcin Węglewski nie miał zbyt wiele do powiedzenia na pomeczowej konferencji prasowej. "Gratuluję Lechowi zwycięstwa. Nie musiał się wysilić, żeby zdobyć trzy punkty. Grał lepiej i składniej, czego efektem jest wynik" - skomentował krótko.

