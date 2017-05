AS Monaco zainteresowane Tomaszem Kędziorą

Tomasz Kędziora znalazł się na celowniku AS Monaco. Taką informację podał francuski portal asmonacofc.fr, który na swojej stronie cytuje także agenta piłkarza - Przemysława Pantaka.

Monaco, po udanym transferze Kamila Glika, ma chcieć zatrudnić kolejnego Polaka w swoich szeregach. Mowa o 22-letnim Tomaszu Kędziorze z Lecha Poznań.

"Monaco kilka razy przyjeżdżało w tym sezonie obserwować Tomasza. Rozmowy rozpoczęły się w kwietniu. Dostaliśmy ofertę, ale na razie żadna decyzja nie została podjęta" - mówił cytowany na francuskiej stronie agent zawodnika - Przemysław Pantak.

Kędziora decyzję ma podjąć po zakończeniu tego sezonu. Możliwe, że nastąpi to mistrzostwach Europy U21, które w czerwcu odbędą się w Polsce. Obrońca kontrakt z Lechem ma do 2018 roku. "Kolejorz" chciałby zarobić na piłkarzu co najmniej dwa miliony euro. Portal transfermarkt.pl wycenia Kędziorę na 1,2 mln euro.

22-latek w tym sezonie zagrał w 32 ligowych meczach. Na koncie ma gola i cztery asysty.

