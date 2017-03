Arka - Lech 1-4. Maciej Gajos: Gol na 4-1 dobił przeciwnika

Lech Poznań pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 4-1 w 25. kolejce Lotto Ekstraklasy, zostając liderem. "Pierwsza połowa była bardzo dobra" - powiedział Marcin Robak, rezerwowy napastnik "Kolejorza".

Zdjęcie Maciej Gajos (z prawej) z Lecha, obok Rafał Siemaszko z Arki /Adam Warżawa /PAP Arka Gdynia - Lech Poznań 1-4 w meczu 25. kolejki Ekstraklasy

"Myślę, że pierwsze 30 minut były bardzo dobre w naszym wykonaniu. Potem straciliśmy kontrolę nad meczem. W drugiej połowie wyglądało to trochę gorzej. Ważne, że po straconej bramce skupiliśmy się i wykonaliśmy dużą pracę, żeby nie dopuścić Arki do kolejnych sytuacji" - powiedział Darko Jevtić, pomocnik Lecha, który strzelił gola na 2-0, cytowany przez internetową stronę klubu.

Goście po pierwszej połowie prowadzili 3-0, po trafieniach Macieja Gajosa, Jevticia i Dawida Kownackiego.



"Nie myślałem o wrześniowym meczu i tym, jak wtedy grała Arka. W tym spotkaniu mieliśmy sytuację już w pierwszej minucie. Nie udało się, ale piłka do siatki wpadła chwilę później. Wykorzystaliśmy dwie sytuacje, przed przerwą trzecią, i wysoko prowadziliśmy. Po przerwie mieliśmy słabszy moment, 15-20 minut, ale potem wróciło do normy. Arka próbowała zaatakować. Grali u siebie, chcieli gonić wynik, ale nie mieli żadnych sytuacji. Bramka padła po naszym błędzie, co tu dużo mówić. Najważniejsze, że wygraliśmy" - skomentował wydarzenia na murawie Łukasz Trałka.

"Mieliśmy w pierwszej minucie sytuację, dobrze zaczęliśmy ten mecz. Nie wiem czy Darko z "Mają" (Radosław Majewski) sobie nie przeszkodzili, bo obaj chcieli zdobyć bramkę. Mogło się rozpocząć szybciej, ale strzeliliśmy w szóstej minucie. Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Ciężko powiedzieć, co się stało po przerwie. Arka strzeliła, nie chcieliśmy do tego dopuścić, ale stało się. Przetrwaliśmy jednak cięższy moment, a gol na 4-1 dobił przeciwnika" - tak ocenił mecz pomocnik Gajos.

W piątek do siatki trafił Kownacki, ale zrobił to także Robak, który wszedł z ławki.