Zbigniew Małkowski i Łukasz Sekulski odchodzą z Korony Kielce

Dwóch zawodników żegna się z kielecką Koroną. Z klubu odchodzą bramkarz Zbigniew Małkowski i napastnik Łukasz Sekulski.

Z końcem roku wygasa kontrakt Małkowskiego i w klubie podjęto decyzję, że nie zostanie przedłużony. Sekulski natomiast był wypożyczony na rok do kieleckiego zespołu z Jagiellonii Białystok. Teraz wraca do "Jagi".



Małkowski był związany z Koroną od sierpnia 2009 roku. Na początku obecnego sezonu doświadczony golkiper nie grał w podstawowym składzie. Bramki Korony strzegli Maciej Gostomski lub Michal Pesković. Po klęsce z Ruchem Chorzów (0-4) Gostomski stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, a w jego miejsce wskoczył Małkowski i bronił już do zakończenia rozgrywek w tym roku.



Sekulski w tym sezonie strzelił pięć goli. Tyle samo trafień zaliczył Miguel Palanca.

