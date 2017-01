Siedmiu zawodników Korony na liście transferowej

Sztab szkoleniowy występującej w ekstraklasie Korony Kielce podał nazwiska piłkarzy, którzy zostali wystawieni na listę transferową. Znalazło się na niej aż siedmiu zawodników.

Zdjęcie Ken Kallaste

Kielecki klub chce wypożyczyć do innych klubów Michała Mokrzyckiego, Krystiana Misia i Michała Wrześniewskiego. Cała trójka to bardzo młodzi piłkarze, którzy nie mieliby większych szans na grę w pierwszym zespole.

Natomiast wolną rękę w poszukiwaniu nowych zespołów dostali Dimitrij Wierchowcow, Ken Kallaste, Charlie Trafford i Maciej Gostomski.

W poniedziałek piłkarze kieleckiej drużyny rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej ekstraklasy. Za trzy dni Korona wyjedzie na pierwsze zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, które potrwa do 18 stycznia. Podczas tego obozu kielczanie rozegrają dwa mecze kontrolne. 14 stycznia zmierzą się z Zagłębiem Lubin, a cztery dni później z byłym klubem trenera Macieja Bartoszka Chojniczanką Chojnice. 21 stycznia w kolejnym sparingu Korona zagra ze Stalą Mielec. Mecz rozegrany zostanie w Kielcach lub Woli Chorzelowskiej.

25 stycznia Korona wyjedzie na drugie zgrupowanie do Ayia Napa. W tej cypryjskiej miejscowości kielecki zespół będzie trenował do 4 lutego. Na Cyprze rozegra też cztery mecze kontrolne: 27 stycznia z rumuńskim CFR Cluj, trzy dni później dwa sparingi - z Atlantasem Kłajpeda i FK Cukaricki, a 2 lutego z Partizanem Belgrad.

Po powrocie do kraju zespół będzie już trenował na własnych obiektach. Rozgrywki ekstraklasy Korona wznowi 11 lutego wyjazdowym meczem z Wisłą Kraków.