Prezes Korony Kielce Krzysztof Zając: To był nasz priorytet

- Chcieliśmy trenerowi zapewnić komfort pracy zatrudniając asystentów, którzy mówią w języku niemieckim - powiedział prezes Korony Kielce Krzysztof Zając na prezentacji nowego trenera Gino Lettieriego.

Asystentem Włocha będzie Dawid Pietrzyk, a trenerem bramkarzy Mirosław Dreszer.



- To co trener będzie chciał przekazać drużynie, a nie umie jeszcze w języku polskim, to panowie asystenci są odpowiedzialni za to, żeby to było przetłumaczone jeden do jednego, żeby piłkarze zrozumieli jego intencje, jego taktykę i to co na treningu czy na meczu mają prezentować. Dlatego to był nasz priorytet - podkreślił prezes kieleckiego klubu.

