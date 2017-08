Piast - Korona 2-0. Łukasz Kosakiewicz: Głowa do góry i jedziemy dalej

Druga z rzędu porażka jedenastki z Kielc sprawiła, że zespół prowadzony przez trenera Gino Lettieriego ma na swoim koncie tyle samo punktów, co ostatnia w tej chwili w ekstraklasowej tabeli drużyna Piasta. To właśnie w Gliwicach Korona poległa w sobotę 0-2.

Nie musiało tak być, bo szczególnie w pierwszych kilkunastu minutach goście przeważali i stworzyli sobie kilka wyśmienitych okazji do zdobycia bramki. Między innymi po dośrodkowaniach skrzydłowego Łukasza Kosakiewicza dobre okazje zmarnowali obrońcy - Adnan Kovacević czy Bartosz Rymaniak. Potem też kielczanom nie brakowało okazji, żeby pokonać dobrze broniącego Jakuba Szmatułę.



- Na pewno boli ta porażka. Na początku spotkania mieliśmy 100-procentowe sytuacje, których niestety nie wykorzystaliśmy. Piast tak naprawdę dopiero w drugiej połowie stworzył sobie jakieś klarowne okazje, no i wygrał - komentuje Kosakiewicz.



Dla Piasta sobotnia wygrana 2-0, po trafieniach Michala Papadopulosa i Saszy Żivca, była dopiero pierwszą w tym sezonie. Z kolei Korona, po przegranej przed tygodniem z Jagiellonią, zanotowała drugą kolejną porażkę.



- Czego zabrakło w meczu z Piastem? Zabrakło bramki. Gdybyśmy ją zdobyli na początku, to spotkanie na pewno inaczej by wyglądało. Głowa do góry i jedziemy dalej - podkreśla Kosakiewicz.



Kolejnym rywalem kielczan w najbliższą sobotę, przed przerwą na mecze reprezentacji, będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Po sześciu ligowych kolejkach na dole Ekstraklasy, z pięcioma punktami, aż pięć zespołów: Korona, Śląsk, Lechia, Nieciecza, Cracovia oraz Piast.





Michał Zichlarz, Gliwice

