Legia - Korona. Maciej Górski: Nie pękamy

Korona Kielce rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy od porażki z Zagłębiem Lubin (0-1). W sobotę podopiecznych Gino Lettieriego czeka wyjazdowy bój z obrońcą tytułu Legią Warszawa. - Na pewno nie pękamy - stwierdził napastnik kieleckiego klubu Maciej Górski.

Największym problemem dla Lettieriego przed meczem z Legią są kontuzje. W Koronie panuje szpital. Aż siedmiu zawodników leczy urazy. Do gry nie są zdolni: Jacek Kiełb, Niko Kaczaraa, Radek Dejmek, Michael Gardawski, Djibril Pape Diaw, Dani Abalo i Bartosz Kwiecień.



"Uważam, że nasza forma będzie teraz rosła. Z Zagłębiem odczuwaliśmy jeszcze zmęczenie, ale trener mówił o tym, że w pierwszej kolejce może to tak wyglądać. Myślę, że uda nam się również zastąpić kontuzjowanych zawodników, choć ci oczywiście są bardzo wartościowi" - powiedział Górski cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Legia na inaugurację nowego sezonu Ekstraklasy sensacyjnie przegrała z beniaminkiem Górnikiem Zabrze 1-3. Dużo lepiej zawodnicy Jacka Magiery spisali się w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Legioniści rozbili fiński IFK Mariehamn 6-0.



"Nie sądzę, że stoimy w starciu z Legią na straconej pozycji, tym bardziej, że rywal jest po rewanżowym meczu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mamy dobrą linię pomocy, która umie grać do przodu. W poprzednim pojedynku wykreowała ona dużo okazji bramkowych, ale u każdego z nas szwankowała skuteczność" - zaznaczył napastnik Korony.



"Legia będzie dążyła do tego, aby na swoim terenie zaznaczyć, że jest gospodarzem. Wiadomo, jaka tam panuje presja. Na pewno jednak nie pękamy, fizycznie jesteśmy gotowi. Przed nami też odprawa techniczna i dowiemy się, jak wykorzystać słabe strony rywala" - podkreślił Górski.

