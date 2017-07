Korona - Zagłębie. Debiut systemu wideo VAR

W poniedziałkowym meczu 1. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Korona Kielce - Zagłębie Lubin będzie użyty system wideo VAR, umożliwiający sędziom konsultacje przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach kluczowych dla spotkania. Zawody poprowadzi Szymon Marciniak.

To oficjalna inauguracja systemu VAR w polskiej ekstraklasie. Spotkanie kończące pierwszą kolejkę sezonu rozpocznie się o godz. 18.

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Zbigniew Przesmycki już wcześniej przyznawał, że na razie VAR będzie stosowany w jednym meczu w kolejce.

- W pierwszej i prawdopodobnie drugiej kolejce VAR w wersji on-line pojawi się na jednym ze stadionów. Poza tym po sześć meczów w każdej z tych kolejek będzie w wersji off-line, czyli na sucho, bez kontaktu z sędzią boiskowym. Tylko jeden mecz kolejki nie będzie miał na razie tego systemu w żadnej postaci - przyznał szef polskich sędziów.

Przypomniał, że każdy arbiter musi przejść najpierw pięć prób off-line oraz trzy już na boisku, np. w turniejach młodzieżowych.

- Na razie mamy jednego arbitra, który to wszystko ma już za sobą i jest gotowy do prowadzenia meczów na boisku z użyciem VAR. To Szymon Marciniak, prowadzący niedawno mecze mistrzostw świata do lat 20. Bliski spełnienia wszystkich wymogów jest także Bartosz Frankowski. Systematycznie będą dołączać kolejni - zaznaczył Przesmycki.

Jak poinformował w czwartek PZPN, Paweł Gil będzie w poniedziałek w Kielcach sędzią VAR. Drugim wideoasystentem został Marcin Boniek. Przypomniano, że obaj mają za sobą najwięcej prób w tych rolach (również podczas niedawnego meczu o Superpuchar Polski Legia Warszawa - Arka Gdynia).

System powtórek wideo VAR (video assistant referee) umożliwia sędziom konsultacje przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach kluczowych dla przebiegu meczu. Dzięki niemu sędzia główny ma możliwość bezpośredniej komunikacji z dodatkowym arbitrem, mającym dostęp do zapisu wideo, z reguły siedzącym w specjalnym wozie.

System może być użyty w czterech przypadkach: w sytuacji związanej z golem, przy rzucie karnym, bezpośredniej czerwonej kartce i przy pomyleniu zawodników przez sędziego.

"Wideoasystenci śledzą mecz na ekranach monitorów i mogą interweniować (informować sędziego) w przypadku zauważonych przez siebie poważnych incydentów. Polscy sędziowie przechodzą obecne intensywne szkolenie, aby jak najszybciej za zgodą International Board można było wdrożyć system VAR na szerszą skalę" - poinformowano w czwartek na stronie PZPN.