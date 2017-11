Korona - Śląsk. Lettieri: Sprowadzić piłkarzy "na ziemię"

Po wysokim zwycięstwie w meczu Lotto Ekstraklasy z Lechią Gdańsk, trener Korony Gino Lettieri podkreślił, że przed kolejnym spotkaniem, w którym kielczanie zagrają ze Śląskiem, jego zespół nie może popaść w euforię. - Teraz musimy sprowadzić piłkarzy "na ziemię" - zaznaczył.

- Nie zapominajmy, że byliśmy faworytem do spadku, więc walczymy o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Drugim naszym problemem jest to, że po dobrym meczu z Lechią, teraz musimy sprowadzić piłkarzy "na ziemię". Tym bardziej, że po środowym treningu, ciągle są na tej "górze" - powiedział Lettieri.

W poniedziałek, w meczu zamykającym 14. kolejkę, Korona pokonała Lechię 5-0. Czasu na regenerację kielczanie nie mieli zbyt dużo - w piątek podejmą wrocławski zespół. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Lettieri przyznał, że sytuacja kadrowa przed tą potyczką nie jest optymalna.

- Do składu wraca Jacek Kiełb, natomiast na pewno nie zagra Radek Dejmek. Pod znakiem zapytania stoi występ Ivana Jukicia - poinformował trener.

Po czternastu kolejkach ekstraklasy Korona z dorobkiem 22 punktów zajmuje szóstą pozycję. Drużyna Śląska zgromadziła o dwa punkty mniej i plasuje się na ósmym miejscu. Wyróżniającym się zawodnikiem w zespole z Wrocławia jest Marcin Robak, który w tym sezonie już dziesięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

- To bardzo niebezpieczny zawodnik. Silny, dynamiczny, z dobrą prawą i lewą nogą oraz silną głową. Musimy zwrócić na niego uwagę, przede wszystkim przy stałych fragmentach gry - zaznaczył bramkarz Korony Maciej Gostomski. Dodał, że w ekipie Śląska, oprócz Robaka, gra wielu innych zawodników, na których także trzeba uważać.

Z kolei Jakub Żubrowski, podobnie jak Lettieri, podkreślił, że ważne będzie zachowanie "zimnej głowy".

- Nie szukamy alibi, bo rzeczywiście może być tak, że odniesiemy okazałe zwycięstwo, w dobrym stylu, ale w polskiej piłce nie często się zdarza, że ktoś co tydzień wygrywa 5:0. Chcemy jednak podtrzymać dobrą passę, bo to byłby nasz ósmy mecz w którym "łapiemy" punkty - zaznaczył popularny "Żuber".

Korona ze Śląskiem zagra w piątek o godz. 18.

