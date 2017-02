Korona Kielce wypożyczyła bramkarza. Milan Borjan podpisał kontrakt

29-letni Milan Borjan to nowy bramkarz Korony. Zawodnik bułgarskiego Łudogorca Razgrad został wypożyczony do kieleckiej drużyny do końca obecnego sezonu, z możliwością transferu definitywnego.

Zdjęcie Milan Borjan (z prawej) /AFP

Borjan posiada podwójne obywatelstwo - kanadyjskie i chorwackie. W reprezentacji Kanady zadebiutował w 2010 roku i rozegrał w niej 32 spotkania. Występował m.in. w argentyńskich klubach Boca Juniors i River Plate oraz urugwajskim Nacionalu. W 2009 roku został zawodnikiem serbskiego Rada Belgrad. Później reprezentował barwy tureckiego Sivassporu oraz rumuńskiego FC Vaslui.

Jesienią 2014 roku trafił do Łudogorca, w którym jest jednak tylko rezerwowym bramkarzem. W obecnym sezonie w bułgarskiej drużynie zagrał w siedmiu spotkaniach pierwszej ligi oraz w grupowym meczu Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn.

Borjan o miejsce w pierwszej jedenastce rywalizować będzie ze Słowakiem Michalem Peskovicem, który bronił w sobotnim meczu z Wisłą Kraków i 18-letnim Ukraińcem Leonidem Otczenaszenko.

To już szósty piłkarz pozyskany w tym roku przez Koronę. Wcześniej umowy podpisali Bułgar Ilijan Micanski, Jakub Żubrowski, Jakub Mrozik, Michał Smolarczyk i wypożyczony z Jagiellonii Białystok Maciej Górski.

Piłkarze kieleckiego klubu po 21. kolejce ekstraklasy zajmują 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. W sobotę w kolejnym meczu zespół Macieja Bartoszka podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock.