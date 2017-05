Korona Kielce - Wisła Kraków 3-2 w meczu 34. kolejki Lotto Ekstraklasy

Korona Kielce pokonała Wisłę Kraków 3-2 (1-2) w środowym meczu 34. kolejki Lotto Ekstraklasy. Gole, po których kielczanie odwrócili losy rywalizacji, padły w skandalicznych okolicznościach po fatalnych błędach sędziowskich.

Z powodu awarii zasilania na Kolporter Arenie mecz, który miał się rozpocząć o godzinie 18, rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem. Dodatkowe 30 minut na mobilizację lepiej wykorzystali wiślacy, którzy od początku narzucili rywalom swoje warunki gry.

Po pięknej akcji, którą rozpoczął Pol Llonch, piłkę w pole karne zacentrował Rafał Boguski. Zdenek Ondraszek przytomnie zgrał piłkę do Petara Brleka, a Chorwat zaskoczył Milana Borjana.

"Biała Gwiazda" mogła podwyższyć prowadzenie, ale po centrze Ondraszka, w piłkę nie trafił Boguski.



Korona nie potrafiła z gry, ale zaskoczyła rywali po stałym fragmencie. Z rzutu rożnego zacentrował Jacek Kiełb, a po zgraniu z piątego metra, z drugiego trafił Radek Dejmek.



Czeski kapitan gospodarzy nie cieszył się długo z miana bohatera, bo dziesięć minut po zdobyciu bramki popełnił błąd, który kosztował kielczan gola. Dejmek wybił piłkę po wrzutce Boguskiego, ale ta trafiła wprost pod nogi Krzysztofa Mączyńskiego, a reprezentant Polski silnym strzałem wpisał się na listę strzelców.

Starcie w Kielcach mogło podobać się kibicom, bo oba zespoły szukały kolejnych goli. Efektem była okazja Korony, w której metr przed linią bramkową piłkę zatrzymał Ivan Gonzalez. Precyzji zabrakło z kolei Sierhiejowi Pyłypczukowi i Mateuszowi Możdżeniowi.



Drugą część z większym impetem zaczęli kielczanie, którzy w niespełna kwadrans zdobyli dwie bramki. Goli nie byłoby jednak, gdyby nie ewidentne błędy arbitra Łukasza Bednarka z Koszalina. W 55. minucie Kiełb zacentrował z rzutu rożnego, a piłkę piąstkował Załuskę. Bramkarz Wisły był faulowany, ale sędzie nie przerwał gry. Piłka trafiła do Możdżenia, a ten strzałem w samo okienko wyrównał.



Remis nie utrzymał się długo. Trzy minuty później, Maciej Górski padł w polu karnym po "starciu" z Ivanem Gonzalez. Powtórki pokazały jednak, że rzutu karnego nie było. Do piłki podszedł Kiełb, który nie miał problemów z pokonaniem bramkarza "Białej Gwiazdy".



Kiedy wydawało się, że kibiców czeka emocjonująca końcówka, nerwy puściły Gonzalezowi. Hiszpan dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za faul na Górskim. Problem w tym, że pierwsze "żółtko" dostał za faul-widmo przy kontrowersyjnym rzucie karnym.



Grająca w "dziesiątkę" drużyna Kiko Ramireza nie potrafiła stworzyć sobie sytuacji do zdobycia wyrównującej bramki. Dla Wisły było to już piąte spotkanie z rzędu, w którym "Biała Gwiazda" nie potrafiła wygrać. Kibice z Krakowa więcej pretensji niż do zawodników mogą mieć jednak do arbitra Bednarka.



Korona Kielce - Wisła Kraków 3-2 (1-2)

0-1 Petar Brlek (6.)

1-1 Radek Dejmek (18.)

1-2 Krzysztof Mączyński (28.)

2-2 Mateusz Możdżeń (55.)

3-2 Jacek Kiełb (58. - k.)



Sędzia: Łukasz Bednarek (Koszalin). Widzów: 9 911.



Czerwona kartka: Ivan Gonzalez (Wisła, 66' za dwie żółte).



Żółte kartki: Mączyński, Głowacki, Gonzalez (Wisła) - Żubrowski (Korona).



Korona: Milan Borjan - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Rafał Grzelak, Ken Kallaste - Mateusz Możdżeń, Jakub Żubrowski, Nabil Aankour (55, Marcin Cebula), Serhiej Pyłypczuk (46, Jakub Kotarzewski), Jacek Kiełb (80, Vanja Marković) - Maciej Górski.

Wisła: Łukasz Załuska - Tomasz Cywka, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Matija Szpiczić - Krzysztof Mączyński, Pol Llonch (63, Jakub Bartosz), Petar Brlek, Patryk Małecki, Rafał Boguski (80, Semir Stilić) - Zdenek Ondraszek (70, Alan Uryga).



KK



