Korona Kielce. Skrócone wypożyczenie Macieja Górskiego

Maciej Górski nie zyskał uznania w oczach trenera Gino Lettierego i jego wypożyczenie do Korony Kielce zostanie skrócone. Zawodnik wróci do Jagiellonii Białystok, ale możliwe jest jego rychłe wypożyczenie do któregoś z klubów I ligi.

Zdjęcie Maciej Górski /Piotr Matusewicz /East News