Korona Kielce - Ruch Chorzów 1-0 w 28. kolejce Ekstraklasy

Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 1-0 w meczu 28. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W pierwszej połowie "pudło" sezonu zaliczył Miłosz Przybecki.

Korona atakowała, a Ruch bronił się na swojej połowie i czekał na okazję do kontry. Doczekał się szybko, bo już w 13. minucie. Patryk Lipski kapitalnym podaniem otworzył drogę do bramki Miłoszowi Przybeckiemu, ten wygrał pojedynek biegowy z bramkarzem Korony i od 30. metra biegł z piłką na pustą bramkę. Rywale byli daleko za jego plecami, wystarczyło kopnąć futbolówkę do pustej bramki, ale piłkarz "Niebieskich" trafił w słupek! Niewiarygodny pech i jednocześnie "pudło" sezonu.

Kielczanie atakowali częściej, ale długo nie potrafili poważnie zagrozić bramce rywali. Długie wrzutki ponad linią obrony były ciekawym pomysłem, ale nie były na tyle precyzyjne, aby Ilijan Micanski czy Nabil Aankour mogli je zamienić na gole.

Pierwszemu z nich należy się bura za zmarnowaną znakomitą okazję w 25. minucie, gdy nie zdecydował się strzelać po znakomitym podaniu Jakuba Żubrowskiego.

Ataki Korony były zbyt statyczne, aby zaskoczyć przeciwników. W ostatnich minutach pierwszej części gospodarze podkręcili jednak tempo i wypracowali dwie znakomite okazje. Gole nie padły, bo klasę pokazał Libor Hrdliczka. Bramkarz "Niebieskich" najpierw popisał się rewelacyjnym refleksem i odbił piłkę po strzale z sześciu metrów, a po chwili sparował futbolówkę na róg po pięknym strzale Miguela Palanki, który mierzył w "okienko".

W 54. minucie bliski zdobycia gola był Przybecki. Ładnym zwodem wypracował sobie pozycję strzelecką, mierzył tuż przy słupku, ale na przeszkodzie stanął Milan Borjan.

W ostatnim kwadransie oba zespoły odpowiadały kontrą na kontrę. Akcje przenosiły się spod jednej pod drugą bramkę i w końcu padł gol.



W 84. minucie wydawało się, że kontra Korony zostanie rozbita, ale Martin Konczkowski popełnił dwa błędy w jednej akcji. Najpierw fatalnie interweniował, a później mógł zablokować strzał, ale ustawił się za daleko od Nabila Aankoura. Piłka odbiła się jeszcze od Michała Helika i zmyliła bramkarza.

Korona Kielce - Ruch Chorzów 1-0 (0-0)

Bramka - 1-0 Nabil Aankour (84.).



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz