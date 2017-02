Korona Kielce. Michał Przybyła wypożyczony do Chojniczanki

Michał Przybyła został wypożyczony z Korony Kielce do pierwszoligowej Chojniczanki. Umowa potrwa do końca sezonu.

22-letni napastnik w rundzie jesiennej zagrał w 12 spotkaniach, ani razu nie wpisując się na listę strzelców. Przed wznowieniem rozgrywek Korona usunęła zawodnika z listy piłkarzy zgłoszonych do Ekstraklasy.

O miejsce w wyjściowym składzie Przybyła będzie rywalizował z Patrykiem Mikitą, Jackiem Podgórskim oraz Tomaszem Mikołajczakiem.



Chojniczanka jest obecnie liderem 1. ligi. To jeden z najpoważniejszych kandydatów do wywalczenia awansu, o który walczy z GKS-em Katowice, Zagłębiem Sosnowiec, Pogonią Siedlce oraz Wigrami Suwałki. Do Ekstraklasy awansują dwie najlepsze drużyny.

Runda wiosenna 1. ligi rozpocznie się 3 marca od starcia Górnika Zabrze z GKS-em Tychy. Chojniczanka już w pierwszym spotkaniu podejmie wicelidera z Katowic w meczu na szczycie.