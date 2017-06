Korona Kielce. Mateusz Możdżeń: Przyszłość jest wielką niewiadomą

- Przyszłość jest wielką niewiadomą - uważa pomocnik Korony Mateusz Możdżeń, nawiązując do sytuacji kadrowej w kieleckim klubie. Z piątej drużyny minionego sezonu piłkarskiej ekstraklasy odeszło już sześciu piłkarzy, a dołączył tylko Gruzin Kaczarawa.

W niedzielę piłkarze Korony rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Przed pierwszymi zajęciami Mateusz Możdżeń, pytany o sytuacje w drużynie, odparł dyplomatycznie: "Przyszłość jest wielką niewiadomą". Trudno dziwić się pomocnikowi Korony, w głosie którego wyczuwalny był niepokój.

Na niespełna miesiąc przed startem nowego sezonu Korona pozyskała tylko jednego zawodnika, a przypomnijmy, że piątą drużynę minionych rozgrywek opuściło już z różnych przyczyn sześciu piłkarzy (Rafał Grzelak, Sierhij Pyłypczuk, Ilijan Micanski, Michal Peskovic, Vladislavs Gabovs i Milan Borjan), w większości zawodnicy podstawowego składu. Na dodatek Miguel Palanca i Dani Abalo zostali wystawieni na listę transferową.

- Trzeba to wszystko szybko posklejać, a czasu jest bardzo mało. Nie wiadomo jeszcze, kto dojdzie do zespołu. Jest dużo znaków zapytania" - odparł Jacek Kiełb, pytany o sytuację kadrową zespołu. Pomocnik Korony ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z kieleckim klubem. "Dostałem sygnał od prezesa, że chce abym został - podkreślił.

W klubie ze stolicy regionu świętokrzyskiego zostanie zapewne też Bartosz Rymaniak. 28-letni obrońca ustalił warunki umowy z Koroną i jeszcze w tym tygodniu powinien podpisać nowy kontrakt.

Wspomniany wcześniej Możdżeń, podobnie jak Kiełb, ma jeszcze przez rok ważną umowę z klubem. Jednak według medialnych doniesień pomocnikiem Korony zainteresowanych jest kilka klubów, a wśród nich wymieniana jest też warszawska Legia. "Coś się dzieje, ale nie na tyle, żeby było wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Na obecną chwilę jestem zawodnikiem Korony. A co będzie w przyszłości, to już nie wiadomo" - odparł tajemniczo Możdżeń.

Jedynym nowym nabytkiem, przynajmniej na razie, jest Gruzin Nika Kaczarawa. 23-letni napastnik nie trafił jednak do Kielc na zasadzie transferu definitywnego, jak w pierwszym komunikacie poinformował kielecki klub. Reprezentant Gruzji, który w ostatnim sezonie grał w cypryjskim Ethnikosie Achna, został tylko wypożyczony na rok z rosyjskiego FK Rostów.

Z zespołem trenuje też syn właściciela klubu 25-letni pomocnik Fabian Burdenski i prawdopodobnie podpisze umowę z kieleckim klubem. Testowani są również 28-letni amerykański środkowy obrońca Shawn Berry, jego rówieśnik pomocnik Michael Gardawski, który posiada polskie i niemieckie obywatelstwo oraz 23-letni stoper Grek Angelos Argyris.

Czy wyżej wymienieni piłkarze podpiszą umowy z klubem, trener Gino Letteri ma zadecydować przed wyjazdem do Bremy. Do tej niemieckiej miejscowości Korona wyjedzie na obóz 29 czerwca.

Nowy sezon ekstraklasy Korona zainauguruje 17 lipca meczem u siebie z Zagłębiem Lubin.