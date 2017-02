Korona Kielce. Maciej Gostomski wypożyczony do Chojniczanki

Maciej Gostomski do końca sezonu będzie bronił barw lidera I ligi - Chojniczanki Chojnice. Zawodnik został wypożyczony z Korony Kielce.

28-letni golkiper w rundzie jesiennej zagrał w ośmiu meczach Ekstraklasy w barwach Korony Kielce. Wcześniej był zawodnikiem m.in. Glasgow Rangers, Lecha Poznań czy Legii Warszawa.

Na boiskach Ekstraklasy bronił w 52 meczach, głównie w Lechu Poznań. W barwach Lecha zagrał w 42 ligowych meczach i to właśnie z poznańskim klubem zdobył tytuł mistrza Polski w sezonie 2013/2014.

Urodzony w Kartuzach bramkarz wielokrotnie trafiał do najlepszych jedenastek kolejki Ekstraklasy. Na swoim koncie ma także występy w reprezentacji Polski do lat 21. W 2007 roku został powołany przez Leo Beenhakkera do reprezentacji Polski, która składała się z zawodników Ekstraklasy i zagrała z Bośnią i Hercegowiną.

O miejsce w bramce będzie rywalizował z Łukaszem Budziłkiem i Michałem Dumieńskim.

Tymczasem nowym bramkarzem Korony został tydzień temu Milan Borjan, który już zdążył zadebiutować w Ekstraklasie. Obronił rzut karny, ale też puścił cztery gole w spotkaniu z Arką Gdynia.



Chojniczanka jest liderem I ligi. W sobotę zmierzy się z GKS-em Katowice, a rozgrywki startują po zimowej przerwie.



