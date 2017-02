Korona Kielce. Jacek Kiełb: Wisła Płock to niewygodny rywal

Piłkarze Korony Kielce w 22. kolejce ekstraklasy zmierzą się w sobotę na własnym stadionie z Wisłą Płock. „To bardzo niewygodny rywal. Co prawda beniaminek, ale mający bardzo doświadczonych piłkarzy” – powiedział pomocnik kieleckiej drużyny Jacek Kiełb.

Zdjęcie Jakub Mrozik /Stanisław Rozpędzik /PAP

Sobotnie spotkanie na stadionie przy ulicy Ściegiennego będzie dopiero szóstą konfrontacją obydwu drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co ciekawe Korona lepiej prezentowała się grając na Mazowszu, niż przed własną publicznością. W Płocku kielczanie wygrali dwa razy (1-0 w marcu 2007 roku i 2-1 w rundzie jesiennej obecnego sezonu). W meczach rozegranych w stolicy regionu świętokrzyskiego było już znacznie gorzej(remis i porażka).

"To tylko statystyki, do których nie przywiązuję większej wagi. Chcemy oczywiście wygrać, ale przede wszystkim dlatego, że punkty są nam bardzo potrzebne" - nie ukrywał Kiełb.

Na inaugurację wiosny Korona przegrała z Wisłą w Krakowie 0-2. Kiełba zabrakło w kadrze na to spotkanie. "Na ostatnim treningu przed wyjazdem uszkodziłem mięsień przywodziciela i niestety nie mogłem pomóc kolegom z drużyny" - wyjaśnił.

"Czuję się już znacznie lepiej, ale nadal nie trenuję na pełnych obrotach. Nie wiadomo, czy wystąpię w sobotnim meczu. Decyzja zapadnie po piątkowym treningu. Oczywiście chciałbym zagrać, ale czasami nie warto ryzykować. Lepiej trochę wstrzymać się z powrotem na boisko, niż później długo pauzować" - podkreślił pomocnik kieleckiej drużyny.

Sobotnie spotkanie może być debiutem przed kielecką publicznością dla Jakuba Mrozika. Zawodnik, który przyszedł do Kielc z pierwszoligowej Chojniczanki Chojnice, w meczu w Krakowie zagrał drugie 45 minut i zebrał pochlebne recenzje za swoją grę. "Z jednej strony czuję trochę lekki stres przed tym meczem, ale z drugiej chciałbym jak najlepiej zaprezentować się przed kieleckimi fanami. Czy zagram od pierwszej minuty? To zależy już od trenera" - wyjaśnił piłkarz.

W poprzednim sezonie Mrozik, jeszcze w barwach Chojniczanki, dwukrotnie wystąpił przeciwko zespołowi z Mazowsza na zapleczu ekstraklasy. "Nie ma sensu wracać do tamtych spotkań. Wisła w tej chwili to zupełnie inna drużyna. Rywale mają bardzo dobrych piłkarzy, ale zagramy przed własną publicznością. To będzie naszym atutem" - zapewnił Mrozik.

"Do zakończenia rundy zasadniczej pozostało już tylko dziewięć spotkań. Cały czas walczymy o pierwszą ósemkę, dlatego każdy mecz jest dla nas bardzo ważny. Zwycięstwo przybliży nas do tego celu" - dodał Kiełb.

Nie wiadomo, czy w meczu z drużyną z Płocka zagra Djibril Diaw, który narzeka na uraz kostki. Trener Maciej Bartoszek nie podjął jeszcze też decyzji, czy w kadrze meczowej znajdzie się najnowszy nabytek kieleckiej drużyny, bramkarz Milan Borjan.

Korona z dorobkiem 26 punktów zajmuje aktualnie 10 pozycję w tabeli, a jej najbliższy rywal z 25 plasuje się lokatę niżej. Sobotnie spotkanie Korony z Wisłą Płock rozpocznie się w Kielcach o godz. 15.30.