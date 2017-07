Korona Kielce. Gino Lettieri: Zostali ostatni Mohikanie

W najbliższą sobotę piłkarzy Korony Kielce czeka trudne zadanie. Podopieczni Gino Lettieriego zagrają w Warszawie z obrońcą tytułu Legią. - Sytuacja jest poważna - powiedział trener kieleckiego zespołu.

Lettieri w ten sposób odniósł się do sytuacji kadrowej Korony. Wielu zawodników jest kontuzjowanych, a ostatnio do tego grona dołączyli jeszcze Dani Abalo i Bartosz Kwiecień.



"Nie jestem trenerem, który narzeka wtedy, kiedy ma kontuzjowanych piłkarzy. Tym razem jednak sytuacja jest poważna. Może się tak stać, że w kadrze meczowej będziemy mieli tylko 14 graczy. Zostali ostatni Mohikanie" - stwierdził Lettieri na oficjalnej stronie internetowej kieleckiego klubu.



Legioniści w 1. kolejce Ekstraklasy niespodziewanie przegrali z beniaminkiem Górnikiem Zabrze (1-3). Podopieczni Jacka Magiery zrehabilitowali się w rewanżowym spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów z IFK Mariehamn gromiąc rywali 6-0. "Nie zrobiło to na nas takiego wrażenia, bo i tak 7-8 piłkarzy z tamtego składu nie będzie grało w meczu z nami" - podkreślił trener Korony.



"Wiemy, że będzie ciężko, ale w następnych dwóch dniach będziemy pracować nad tym, aby mieć dobry plan na mecz. Na razie jednak trudno wysłać jedenastu zdrowych piłkarzy na boisko. Jesteśmy tu jednak po to, żeby wyjść też z takiej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że w sobotę sprawimy Legii dużo problemów. Nie możemy powiedzieć, że jedziemy do Warszawy i łatwo oddamy trzy punkty. To nie jest nasz styl" - zakończył Lettieri.



W swoim pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraklasy Korona przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 0-1.

