Korona Kielce. Dmitrij Wierchowcow rozwiązał kontrakt z klubem

Dmitrij Wierchowcow rozwiązał - za porozumieniem stron - kontrakt z Koroną Kielce. Obrońca wystąpił tylko w sześciu meczach tego sezonu.

Zdjęcie Trener Korony Kielce Maciej Bartoszek /Jan Kowalski /Agencja Gazeta

Białorusin był zawodnikiem Korony przez rok. Do klubu trafił z rosyjskiego FK Ufa.

Licząc z ubiegłym sezonem, w barwach "Złocisto-krwistych" zagrał w dwunastu spotkaniach Ekstraklasy, strzelając jednego gola. W obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań, ale ostatnim co można by powiedzieć to fakt, że przynosił Koronie szczęście. Pięć na sześć spotkań, w których wziął udział kończyło się wyraźną porażką ze średnio czterema straconymi bramkami.

W rundzie wiosennej trener Maciej Bartoszek ani razu nie znalazł dla niego miejsca w kadrze meczowej.

Przed transferem do Korony, Wierchowcow był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Białorusi, lecz kiepska forma i brak regularnej gry spowodowały, że stracił miejsce w kadrze. Do tej pory w narodowych barwach zagrał 44 razy.

WG



