Korona Kielce - Cracovia. Jakub Żubrowski: Musimy poprawić skuteczność

- Potrafimy stwarzać sobie sytuacje do zdobycia bramek, ale musimy poprawić skuteczność – powiedział przed poniedziałkowym meczem piłkarskiej ekstraklasy z Cracovią pomocnik Korony Kielce Jakub Żubrowski.

Zdjęcie Korona przed tygodniem urwała punkty Legii, ale apetyty w Kielcach są większe /Bartłomiej Zborowski /PAP

Po dwóch kolejkach piłkarskiej ekstraklasy zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego ma na swoim koncie tylko jeden zdobyty punkt (0-1 z Zagłębiem Lubin w Kielcach i 1-1 z Legią w Warszawie). Przez 180 minut drużyna Gino Lettieriego zdołała tylko raz pokonać bramkarza rywali, choć okazji na kolejne gole było sporo.

- Musimy poprawić skuteczność. Potrafimy sobie stwarzać sytuacje do zdobycia bramek, ale szwankuje wykończenie akcji. To jednak nie tylko rola napastników, bo okazje do zdobycia bramek mieli też inni zawodnicy formacji ofensywnych. Jeśli poprawimy ten element i dołożymy konsekwentną grę w obronie, to jesteśmy w stanie wygrać z Cracovią - powiedział Żubrowski, który zapewnił, że sztab szkoleniowy przygotował plan na to spotkanie.

- Postaramy się go zrealizować i zneutralizować najmocniejsze strony przeciwnika. Zespół z Krakowa ma nowego trenera i styl gry na pewno nieco się zmienił. Trzeba jednak przede wszystkim uważać na ich szybki atak i nie tracić łatwo piłek - dodał popularny "Żuber".

W meczu z zespołem trenera Michała Probierza do dyspozycji Gino Lettieriego będzie już Marcin Cebula. 21-letni pomocnik Korony bardzo dobrze prezentował się w okresie przygotowawczym i wydawało się, że w pierwszych spotkaniach sezonu będzie wychodził w podstawowej jedenastce. Jednak uraz doznany w sparingowym meczu z AEK Ateny przekreślił te plany.

- Jestem już w pełni zdrowy i trener może na mnie liczyć. Chłopaki grają dobrze, więc zdaję sobie sprawę, że ciężko będzie mi wskoczyć do składu. Zrobię jednak wszystko, aby jednak dostać się do tej pierwszej jedenastki - zapewnił pomocnik Korony.

W poniedziałkowym spotkaniu w barwach Korony nie zagra już Bartosz Kwiecień, który podpisał czteroletni kontrakt z Jagiellonią Białystok. - To dla nas spore osłabienie, bo Bartek był naszym kluczowym zawodnikiem, a na dodatek dobrym duchem zespołu. Szkoda, że odchodzi, ale taka jest piłka. Życzę mu wszystkiego najlepszego, i powodzenia w nowym klubie - powiedział Cebula.

Mimo odejścia Kwietnia sytuacja kadrowa Korony powoli się stabilizuje. Oprócz Cebuli z zespołem trenują już Radek Dejmek i Djibril Pape Diaw. W piątek roczny kontrakt z kieleckim klubem podpisał słoweński pomocnik Goran Cvijanovic, który ma na koncie cztery występy w reprezentacji kraju.

W kieleckim obozie przed meczem z Cracovią panują bardzo bojowe nastroje. Piłkarze liczą, że ich fani będą mieli okazję do fetowania pierwszego zwycięstwa swojej drużyny w tym sezonie.

Poniedziałkowe spotkanie Korony z Cracovią rozpocznie się w Kielcach o godz. 18.