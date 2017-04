Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica. Najważniejszy mecz kolejki

- To najważniejszy mecz całej 30. kolejki – uważa Andrzej Zamilski, były selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Polski. Korona zmierzy się z Termalicą, a bezpośrednią stawką tego spotkania będzie miejsce w grupie mistrzowskiej rundy finałowej.

Zdjęcie Korona Kielce w ostatniej kolejce niespodziewanie zremisowała z Legią /Bartłomiej Zborowski /PAP

- To najważniejszy mecz całej 30. kolejki. Tutaj rozstrzygnie się, kto zagra w grupie mistrzowskiej, a obie drużyny mają na to szanse. Zresztą, to nie tylko mecz kolejki, ale być może, dla tych drużyn, sezonu. Bo ten, kto wygra, zapewni sobie utrzymanie - uważa Andrzej Zamilski, były selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Polski.

- To spotkanie o zachowanie świętego spokoju. Zespół z grupy mistrzowskiej będzie mógł się przygotować do nowego sezonu bez nerwów, że może spaść z ligi - dodaje.

W Koronie może wystąpić aż pięciu graczy zagrożonych pauzą w kolejnym meczu. W Termalice aż sześciu. Obie drużyny jednak nie myślą o tym, co będzie działo się w kolejnych spotkaniach, bo najważniejsze dla nich jest tu i teraz. Wygrana może dać im bezpieczną pozycję do końca sezonu.

Oczywiście wariantów jest więcej i nawet w przypadku porażki Korona ma szansę na awans, jeśli po myśli kielczan ułożą się spotkania na innych stadionach. Bruk-Bet ma mniejszy margines błędu - porażka definitywnie przekreśli szanse niecieczan, a jedynie remis i szczęśliwe wyniki innych meczów przedłużą ich nadzieje na awans.

Oczywiście w obu przypadkach wygrana będzie oznaczać jedno - awans do grupy mistrzowskiej, a co za tym idzie, spokojne utrzymanie.

Korona nieoczekiwanie dostanie w tym meczu ogromne wsparcie. Na Kolporter Arenę wracają bowiem najbardziej zagorzali fani.

Kibice z "młyna" pojawią się na kieleckim stadionie po raz pierwszy od ponad 12 miesięcy. Ich dotychczasowa nieobecność to efekt konfliktu najzagorzalszych fanów drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego z poprzednim zarządem Korony.

Nowy prezes kieleckiego klubu rozmawiał z przedstawicielami kibiców i konflikt, przynajmniej na razie, został zażegnany. - Nie mówmy na razie o sukcesie. To jest tylko wstępne porozumienie. Co będzie dalej zobaczymy, ale jestem optymistą - zapewnił Zając.

