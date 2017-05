Gino Lettieri ma zostać nowym trenerem Korony Kielce

Gino Lettieri jest przymierzany na stanowisko trenera Korony Kielce. Prezes klubu Krzysztof Zając zapowiedział, że oficjalnie nazwisko nowego szkoleniowca zostanie podane 28 maja, po meczu z Legią Warszawa.

Gino Lettieri jest trenerem występującego w trzeciej lidze niemieckiej FSV Frankfurt. Szwajcarowi umowa z tym klubem wygasa pod koniec tego sezonu. Jego bilans po 13 meczach z tą drużyną, to zaledwie jedna wygrana, dwa remisy i 10 porażek.

Wcześniej szkoleniowiec, który ma także włoskie i niemieckie obywatelstwo, prowadził takie drużyny, jak MSV Duisburg, czy Arminia Bielefeld, w której był asystentem trenera. Informację o możliwości jego zatrudnienia przez Koronę podał portal echodnia.eu.

- Zmieni się cały sztab szkoleniowy. Zostaną natomiast fizjoterapeuci i masażyści - zapowiedział prezes Zając.

Korona zdecydowała o rozwiązaniu umowy z Maciejem Bartoszkiem, chociaż jeszcze nie tak dawno, przedłużyła z nim kontrakt do czerwca 2018 roku.

- Nie jest to zmiana umotywowana wynikami. Staliśmy się niewolnikami decyzji, którą podjęliśmy przed zakupem akcji. Gdybyśmy od niej odstąpili, cała struktura zakupu byłaby nie do zaakceptowania. Szanuję trenera Bartoszka, to dobry fachowiec. Od początku wiedziałem jednak, że będę mu musiał o tym powiedzieć - wyjaśniał sytuację Zając.

Korona zajmuje piąte miejsce. W grupie mistrzowskiej przegrała tylko jeden mecz - z Lechem Poznań (2-3).

