Zagłębie Lubin. W zimie tylko jedno zgrupowanie

​KGHM Zagłębie Lubin do drugiej części sezonu przygotowywać się będzie na własnych obiektach oraz w tureckim Belek. "Miedziowi" wylecą tylko na jedno zgrupowanie. Drużyna zamieszka w tym samym hotelu, co w ostatnich latach, będzie korzystali z tej samej bazy. Obecnie trwa ustalanie sparingpartnerów, poinformowała strona internetowa klubu.

Zdjęcie Piotr Stokowiec, trener KGHM Zagłębia Lubin /Artur Reszko /PAP