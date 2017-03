Zagłębie Lubin przegrało z Ruchem Chorzów 0-1 w meczu 26. kolejki Ekstraklasy. Zagłębie miało gigantyczną przewagę, ale w piłce wygrywa ten kto strzela bramki. Bohaterem "Niebieskich" kolejny raz został Jarosław Niezgoda. Słowa pochwały należą się też bezbłędnemu Liborowi Hrdliczce.

Zdjęcie W pojedynku powietrznym Michał Helik (L) i Adam Buksa (P) /Maciej Kuczyński /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów!

Reklama

Relację można było również śledzić na urządzeniach mobilnych

Zagłębie mogło wejść mecz w najlepszy z możliwych sposobów - już w pierwszej minucie Łukasz Janoszka powinien skierować piłkę do siatki, ale z kilku metrów nieczysto trafił w piłkę i ta poszybowała obok bramki.

W odpowiedzi Łukasz Moneta doszedł do strzału po rzucie rożnym, ale również spudłował.

Zagłębie miało optyczną przewagę, ale nie do końca potrafiła przełożyć jej na klarowne sytuacje. Groźnie bywało niemal wyłącznie po rzutach rożnych, kiedy do strzałów dochodzili Sebastian Madera, Adam Buksa oraz Aleksandar Todorovski. Żaden z nich nie potrafił jednak skierować piłki do siatki.

Z dobrej strony w ofensywie pokazał się Daniel Dziwniel. Po tym jak wdarł się z piłką w pole karne i wyłożył ją nadbiegającemu koledze mogła paść bramka, ale strzał przyjął na ciało obrońca Ruchu.

"Miedziowi" dłużej utrzymywali się przy piłce, ale najlepszą okazję w pierwszej połowie miał Miłosz Przybecki. Na dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy wyszedł na sytuację sam na sam i - mimo że nikt go nie atakował - fatalnie przeniósł piłkę nad poprzeczką. Siłowe rozwiązanie okazało się błędnym wyborem.

W pierwszej części gry mecz cechował się grą fair-play: sędzia odgwizdał zaledwie pięć fauli.



Galeria. Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 0-1 w meczu 26. kolejki Ekstraklasy 1 13 Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 0-1 w meczu 26. kolejki Ekstraklasy Autor zdjęcia: Maciej Kulczyński Źródło: PAP 13

Gospodarze zdominowali rywala w drugiej części spotkania. Długimi fragmentami rozgrywali piłkę na połowie Ruchu i bombardowali rywala dośrodkowaniami w pole karne. Tam jednak rządził Libor Hrdliczka i dowodzona przez niego defensywa.

Bardzo dobrą okazję zmarnował ponownie Janoszka, który znów strzelał z woleja i tak jak uprzednio trafił w boczną siatkę.

Ruch z kolei przed długi czas nie potrafił wyprowadzić żadnej składnej kontry. Do czasu, aż Patryk Lipski obsłużył genialnym podaniem Jarosława Niezgodę. Odcinany do tej pory od podań napastnik wyszedł na sytuację sam na sam i ze spokojem pokonał Martina Polaczka.

Na dziesięć minut przed końcem drużyna z Lubina była bliska wyrównania, lecz dośrodkowanie Todorovskiego niemal z linii bramkowej wybił Martin Konczkowski. Po chwili Macedończyk uderzał na bramkę po rzucie rożnym, a zmierzającą do bramki piłkę w ostatniej chwili wybił Łukasz Moneta.

Okazję do wyrównania miał także Kamil Mazek, ale z sześciu metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Zwycięstwo pozwoliło Ruchowi opuścić strefę spadkową, a Łukaszowi Surmie na miłe obchody jubileuszu. Mecz z Zagłębiem był bowiem jego 550. spotkaniem w Ekstraklasie.



Wojciech Górski



Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 0-1 (0-0)

Bramka: Jarosław Niezgoda (67.)

Żółta kartka: Urbańczyk



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy



Ranking Ekstraklasy - kliknij!