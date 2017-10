Piast Gliwice walczył do końca i w doliczonym czasie wyrwał punkty faworytowi, remisując 2-2 w Lubinie z Zagłębiem. "Miedziowi" wskoczyli, przynajmniej na chwilę, na fotel lidera Ekstraklasy, a Piast opuścił ostatnie miejsce w tabeli.

Zdjęcie Zawodnik Zagłębia Lubin Sasza Balić (z prawej) i Joel Valencia z Piasta Gliwice /Maciej Kulczyński /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Piast Gliwice

Lubinianie, którzy byli faworytem tego spotkania, zdecydowanie lepiej rozpoczęli mecz. Już w piątej minucie Bartłomiej Pawłowski przeprowadził szaloną, samotną kontrę. Przebiegł z piłką ponad pół boiska, ale uderzył metr od bramki Piasta.

Trzy minuty później "Miedziowi" już cieszyli się z prowadzenia. Po krótko rozegranym rzucie rożnym Jarosław Kubicki dośrodkował z prawej strony, a niezwykle skuteczny w tym sezonie Jakub Świerczok popisał się precyzyjną główką. To był ósmy jego gol w rozgrywkach.

Zagłębie jeszcze kilka razy zaskoczyło Piasta nietypowym rozegraniem kornerów. W 15. minucie, po kolejnej takiej sytuacji, "setkę" zmarnował Sasza Balić, główkując z pięciu metrów nad bramką.

Wystarczyło jednak kilka minut odważniejszej gry w wykonaniu gości, by zdobyli oni wyrównującą bramkę. W 21. minucie Martin Konczkowski dośrodkował z prawej strony, a Michal Papadopulos skuteczną główką przypomniał się kibicom Zagłębia. Piłkarzem "Miedziowych" był przez pięć lat, zanim trafił do Gliwic.

Pięć minut przed końcem pierwszej połowy podopieczni Piotra Stokowca mogli na powrót objąć prowadzenie, ale Balić znów nie miał szczęścia. Tym razem główkował w trudniejszej sytuacji, a pomylił się o centymetry.

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2 w Ekstraklasie. Galeria 1 14 . Autor zdjęcia: Maciej Kulczyński Źródło: PAP 14

Co nie udało się gospodarzom przed przerwą, udało się krótko po wznowieniu gry. W 53. minucie Filip Jagiełło popisał się pięknym strzałem z 25 metrów i Dobrivoj Rusov musiał wyciągać piłkę z siatki.

Piast mógł natychmiast odpowiedzieć, znów za sprawą Papadopulosa. Tym razem jednak Czech nie był tak precyzyjny po dośrodkowaniu Daria Rugaszevicia.

W 68. minucie Aleksander Sedlar uderzył technicznie z 20 metrów. Piłka nieuchronnie zmierzała w okienko bramki Zagłębia, lecz Martin Polaczek popisał się fantastyczną interwencją, wybijając piłkę na róg.

W końcówce Piast przejął inicjatywę. Piłkarze Waldemara Fornalika długo wymieniali piłkę, ale najczęściej daleko od bramki Zagłębia. Im bliżej pola karnego, tym byli mniej dokładni. Walka do końca jednak się opłaciła. W doliczonym czasie gry Joel Valencia strzałem z bliska wyrównał po asyście Macieja Jankowskiego.

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2 (1-1)

Bramki:

1-0 Jakub Świerczok (8., asysta Jarosław Kubicki)

1-1 Michal Papadopulos (21., asysta Martin Konczkowski)

2-1 Filip Jagiełło (53.)

2-2 Joel Valencia (90+1., asysta Maciej Jankowski)

Żółta kartka: Aleksandar Todorowski (Zagłębie)

Sędzia: Paweł Gil. Widzów: 6021.

Zagłębie Lubin: Martin Polaczek - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Jarosław Jach (46. Patryk Tuszyński) - Arkadiusz Woźniak, Jarosław Kubicki, Adam Matuszczyk, Filip Jagiełło (73. Aleksandar Todorovski), Sasza Balić - Bartłomiej Pawłowski (79. Łukasz Janoszka), Jakub Świerczok.

Piast Gliwice: Dobrivoj Rusov - Martin Konczkowski, Hebert, Marcin Pietrowski, Dario Rugaszević - Aleksander Jagiełło (55. Maciej Jankowski), Martin Bukata (73. Denis Gojko), Patryk Dziczek, Aleksandar Sedlar (77. Stojan Vranjesz), Joel Valencia - Michal Papadopulos.

Po meczu powiedzieli:



Piotr Stokowiec, trener Zagłębia: Mecz był dobry z obu stron, ale skończył się pechowo. Gra się do ostatniego gwizdka i szkoda mi tego meczu, bo zbyt dużo pracy włożyliśmy w to, żeby ten mecz wygrać. Proste błędy zadecydowały, że zamiast trzech punktów mamy jeden. Nie zawsze się wygrywa, ale trzeba to przyjąć po męsku i skupić się na kolejnych meczach, choć mamy trochę kaca po tym meczu.

Waldemar Fornalik, trener Piasta: Z przebiegu gry zasłużyliśmy przynajmniej na jeden punkt. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra, utrzymywaliśmy się przy piłce. Mieliśmy problem ze stałymi fragmentami gry Zagłębia, natomiast staraliśmy się kontrolować w grę. W drugiej połowie straciliśmy gola z niczego, ale w końcówce po raz kolejny pokazaliśmy, że upór i determinacja pozwoliły nam wyrwać punkt.

WS

