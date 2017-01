Zagłębie Lubin - Milsami Orhei 4-1 w sparingu

KGHM Zagłębie Lubin pokonało Milsami Orhei z Mołdawii 4-1 (1-0) w sparingu, który został rozegrany w Turcji.

Gole dla lubinian w starciu z liderem mołdawskiej ekstraklasy strzelili: Adam Buksa (32), Artur Siemaszko (32), Sebastian Madera (86) i Arkadiusz Woźniak (89).

Dla Zagłębia był to już trzeci mecz kontrolny podczas zgrupowania w Turcji. Wcześniej podopieczni trenera Piotra Stokowca zremisowali z Terekiem Grozny (1-1) i przegrali z Dinamem Zagrzeb (1-3).



W planach "Miedziowi" mają jeszcze sparing z MTK Budapeszt. Do Polski wracają 3 lutego, a osiem dni później rozegrają pierwszy wiosenny mecz o punkty z Górnikiem Łęczna na wyjeździe.



Po rundzie jesiennej Zagłębie w tabeli ekstraklasy zajmuje szóste miejsce i ma osiem punktów straty do prowadzącej Jagiellonii Białystok.

Zagłębie Lubin - Milsami Orhei 4-1 (1-0)

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Aleksandar Todorovski (75 Jakub Tosik), Jarosław Jach (75 Sebastian Madera), Lubomir Guldan (75 Dominik Jończy), Dorde Czotra (75 Daniel Dziwniel) - Krzysztof Janus (46 Arkadiusz Woźniak), Jarosław Kubicki (44 Łukasz Janoszka), Filip Jagiełło (75 Adrian Rakowski), Filip Starzyński (75 Bartosz Slisz), Ján Vlasko (46 Łukasz Piątek) - Adam Buksa (46 Artur Siemaszko, 79 Paweł Żyra).



Milsami Orhei: (skład wyjściowy) Artiom Soroko - Daniel Gustiuc, Serhij Melnyk, Petru Racu, Constantin Bogdan, Alexandru Dedov, Gheorghe Andronic, Kamil Zakirom, Alexandru Antoniuc, Dinu Graur, Igor Banović.