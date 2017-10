Zagłębie Lubin. Martin Polaczek w szerokiej kadrze Słowacji

Martin Polaczek został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowacji na mecze towarzyskie z Ukrainą oraz Norwegią. Dla 27-letniego bramkarza będzie to szansa na debiut w kadrze.

Zdjęcie Martin Polaczek /INTERIA.TV /

Zagłębie Lubin od początku sezonu imponuje formą, podobnie jak bramkarz drużyny - Martin Polaczek. W 13 spotkaniach "Miedziowi" stracili zaledwie 12 bramek, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze.

Dobra dyspozycja golkipera została doceniona przez selekcjonera słowackiej kadry Jana Kozaka, który powołał Polaczka na sparingowe starcia z Ukrainą (10 listopada we Lwowie) oraz Norwegią (14 listopada w Trnavie). 27-letni bramkarz był już wcześniej powoływany do kadry, lecz dotychczas nie zadebiutował.



Słowacja jest jednym z największych pechowców eliminacji do mundialu w Rosji. Drużyna Kozaka zajęła drugie miejsce w grupie F ustępując jedynie Anglikom, lecz miała najsłabszy bilans wśród wicemistrzów grup i jako jedyna nie zagra w barażach o udział w mistrzostwach świata.