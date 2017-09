Zagłębie Lubin. Martin Neszpor i Jan Vlasko odchodzą z klubu

Martin Neszpor odszedł z Zagłębia Lubin do albańskiego Skenderbeu Korcza. Czeskiego napastnika skusiła możliwość gry w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Z kolei Jan Vlasko rozwiązał kontrakt z "Miedziowymi".

Zdjęcie Martin Neszpor /Piotr Dziurman /East News

Neszpor do Zagłębia trafił przed sezonem 2015/16 z czeskiej Sparty Praga. W Polsce pamiętano jego dobre występy w Piaście Gliwice, więc transfer ten przyniósł ze sobą spore oczekiwania. Możliwe, że to właśnie one przerosły Neszpora, który w 25 spotkaniach zaledwie czterokrotnie wpisał się na listę strzelców i zaliczył cztery asysty.

Zdecydowanie lepiej wyglądał początek obecnego sezonu w wykonaniu Czecha. W czterech pierwszych spotkaniach Neszpor strzelił dwa gole, lecz w meczu z Pogonią Szczecin nabawił się kontuzji. Jego miejsce zajął Jakub Świerczok, który prezentował się jeszcze lepiej, w związku z czym Neszpor utracił miejsce w składzie.

Dodatkowo do klubu dołączył także inny napastnik - Patryk Tuszyński. Neszpor zaś dostał ofertę z albańskiego Skenderbeu Korcza i zdecydował się z niej skorzystać. Prawdopodobnie największe znaczenie dla jego decyzji miała możliwość gry w Lidze Europejskiej, do której Skenderbeu awansowało, pomimo że zaczynało eliminacje od pierwszej rundy. W decydującej fazie wyeliminowało chorwackie Dinamo Zagrzeb.

Z Zagłębiem pożegnał się także Jan Vlasko, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Był zawodnikiem "Miedziowych" przez dwa lata. Wystąpił w 36 meczach, nie strzelił żadnego gola, zanotował trzy asysty. Teraz wróci do Spartaka Trnava, z którego przyszedł do Lubina.



