Zagłębie Lubin. Jarosław Jach przejdzie operację stawu skokowego

Jarosław Jach będzie operowany - informuje oficjalna strona Zagłębia Lubin. Uraz więzadeł stawu skokowego może wykluczyć 23-letniego obrońcę nie tylko z reszty obecnego sezonu, ale i z występu w czerwcowych młodzieżowych mistrzostwach Europy, których Polska będzie gospodarzem.

Obrońca Zagłębia doznał urazu w meczu 22. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia (1-0). Badania wykazały naderwanie więzadeł stawu skokowego w znacznym stopniu.

Leczenie zachowawcze nie dawałoby pewności całkowitego wyleczenia, dlatego klub zadecydował o chirurgicznej ingerencji.



Kontuzja może oznaczać dla Jacha wykluczenie ze wszystkich ligowych spotkań obecnego sezonu, a także absencję podczas rozgrywanych w Polsce młodzieżowych mistrzostw Europy.



Dla środkowego obrońcy jest to wiadomość tym bardziej bolesna, bo piłkarz jest prawdziwym objawieniem tego sezonu. W rundzie jesiennej wystąpił we wszystkich spotkaniach Zagłębia, a od września 2015 roku nie opuścił ani minuty z wszystkich jedenastu spotkań reprezentacji do lat 21.

