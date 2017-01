Zagłębie Lubin. Jarosław Jach może przenieść się do Betisu Sewilla

Hiszpańskie media podają, że Jarosław Jach lada dzień zostanie nowym piłkarzem Betisu Sewilla. Zagłębie Lubin ma za niego dostać milion euro.

Zdjęcie Jarosław Jach /East News

Po udanym Euro 2016 polscy piłkarze wciąż są w cenie. Regularnie z Lotto Ekstraklasy odchodzą ci, którzy najlepiej rokują. Kolejnym może być Jarosław Jach z Zagłębia Lubin.



Środkowy obrońca znalazł się na celowniku 14. drużyny Primera Division - Betisu Sewilla. Hiszpańscy dziennikarze nie mają wątpliwości i informują, że kluby są już dogadane, a sam zawodnik przystał na 4-letni kontrakt. Na Półwyspie Iberyjskim czekają go już tylko testy medyczne.



Jach ma kosztować milion euro. Z jednej strony to sporo, a z drugiej po młodzieżowych mistrzostwach Europy w Polsce jego wartość mogłaby wzrosnąć. Środkowy obrońca jest bowiem podstawowym graczem kadry Marcina Dorny.



Jach dopiero niedawno zadebiutował w Lotto Ekstraklasie, ale jesienią spisywał się wyśmienicie. Nie tylko zabezpieczał dostęp do własnej bramki, ale też trafiał z rzutów wolnych. Do tej pory w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 35 meczów, w których strzelił trzy gole.



W przeszłości barwy Betisu reprezentowali inni Polacy - Wojciech Kowalczyk, a potem Damien Perquis.