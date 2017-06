Zagłębie Lubin. Bartłomiej Pawłowski i Alan Czerwiński nowymi zawodnikami

Trwa transferowa ofensywa Zagłębia Lubin. Niedawno "Miedziowi" pozyskali Adama Matuszczyka i Jakuba Świerczoka, a w poniedziałek kontrakty podpisali dwa nowi piłkarze - Bartłomiej Pawłowski i Alan Czerwiński.

Pawłowski ostatni sezon spędził w Lechii Gdańsk, ale grał mało. Włodarze gdańskiego klubu podjęli decyzję, że nie przedłużą z nim umowy, która wygasa z końcem czerwca 2017 roku. 24-letni zawodnik szybko znalazł nowego pracodawcę.



"Bartłomiej Pawłowski to kolejny zawodnik z potencjałem, który otrzyma od Zagłębia Lubin szansę, by sprawdzić się w Ekstraklasie. Wierzymy w tego piłkarza, że odpowiednio prowadzony, może osiągnąć bardzo wysoki poziom. Sam Bartłomiej jest głodny gry i sportowej rywalizacji" - powiedział prezes klubu Robert Sadowski na oficjalnej stronie klubu.



Trzyletni kontrakt z Zagłębiem podpisał Alan Czerwiński. 24-letni obrońca przeszedł do " Miedziowych" z GKS-u Katowice, w którym występował przez pięć sezonów.



"Od kilku sezonów Alan Czerwiński pukał do Ekstraklasy, wyrobił sobie dobrą markę na jej zapleczu i prezentował coraz wyższy poziom. W minionym sezonie został uznany najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji w I lidze. Nasi skauci regularnie oglądali Alana i wystawili mu bardzo pozytywne oceny. Czerwiński to pracowity zawodnik, który idealnie pasuje do systemu pracy Piotra Stokowca" - stwierdził Robert Sadowski.



Z drużyną pożegnali się natomiast Adrian Rakowski i Dorde Cotra. Z pierwszym z wymienionych klub nie przedłużył umowy, a drugi rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.



Piłkarze Zagłębia spotkali się po krótkich urlopach w niedzielę. Podczas przygotowań do nowego sezonu podopieczni trenera Piotra Stokowca rozegrają siedem sparingów. Pierwszy z nich odbędzie się w czwartek, a rywalem lubinian będzie AEK Larnaka. Później Zagłębie sprawdzi się jeszcze z Hapoelem Beer Szewa (Izrael), Pogonią Szczecin, Piastem Gliwice, Cracovią, Odrą Opole i Chrobrym Głogów.

Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy Zagłębie rozegra 17 lipca w Kielcach z tamtejszą Koroną.

Terminarz nowego sezonu Ekstraklasy

