Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 1-3 w 37. kolejce Lotto Ekstraklasy

Arka Gdynia utrzymała się w Ekstraklasie, a do Nice 1. ligi spadł Górnik Łęczna. Ekipa z Gdyni pokonała Zagłębie 3-1 w wyjazdowym meczu w Lubinie.

Zdjęcie Zawodnik KGHM Zagłębia Lubin Adam Buksa (P) i Krzysztof Sobieraj (L) z Arki Gdynia /Maciej Kulczyński /PAP

Tutaj możesz zobaczyć zapis relacji z meczu Zagłębie Lubin - Arka Gdynia

Reklama

Tutaj możesz zobaczyć zapis relacji na urządzeniach mobilnych

W ostatniej kolejce w grupie spadkowej korespondencyjny pojedynek o utrzymanie w Ekstraklasie Arka stoczyła z Górnikiem Łęczna. Gdynianie byli w lepszej sytuacji, bo ekipa Franciszka Smudy musiała osiągnąć lepszy wynik od Arki w ostatnim meczu.

Dlatego grając z Zagłębiem gdynianie nie rzucili się do ataku od pierwszej minuty tylko wyczekiwali na okazję do kontry. Odważniej ruszyli dopiero, gdy dowiedzieli się, że górnicy objęli prowadzenie w meczu z Ruchem. Odpowiedzieli jednak bardzo szybko. Tadeusz Socha strzelił z 15 metrów i piłka po rykoszecie sprawiła problemy bramkarzowi, co wykorzystał Rafał Siemaszko. Dopadł do futbolówki i wślizgiem wpakował ją do bramki.

Po chwili dobrą akcję rozegrał aktywny w ofensywie Mateusz Szwoch, ale Dominik Hofbauer nie wykorzystał szansy.



W 29. minucie Szwoch wypracował drugiego gola. Arka skontrowała, Szwoch dograł na czystą pozycję do Dariusza Formelli i bramkarz był bez szans, bo piłka odbiła się jeszcze od nogi Jarosława Jacha, a potem od poprzeczki i wpada do bramki.

Trzy minuty później Arka powinna cieszyć się z trzybramkowej zaliczki, bo "Miedziowi" potwierdzali, że są już myślami na wakacjach i pozwolili rywalom wypracować kolejną "setkę". Tym razem im się upiekło, bo Formella spudłował z ośmiu metrów.

Zdjęcie Radość zawodników Arki Gdynia / Maciej Kulczyński / PAP

Kontaktową bramkę krótko przed przerwą mógł zdobyć Łukasz Janoszka, ale tak długo składał się do strzału, że zdążył zablokować go Michał Marcjanik.



Obrońca Arki pechowo interweniował za to tuż po zmianie stron i głową wpakował futbolówkę do swojej bramki! Jeśli fani "Miedziowych" liczyli na to, że będzie to przełomowy moment, to się zawiedli. Z kolei w 62. minucie odetchnęli z ulgą po tym, jak piłka odbiła się od słupka po strzale Szwocha.



Po okresie bezbarwnej gry, w 75. minucie niepilnowany Marcin Warcholak dostał podanie na 30. metr i kapitalnym strzałem podwyższył na 3-1.

Mirosław Ząbkiewicz



KGHM Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 1-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Rafał Siemaszko (19.), 0-2 Dariusz Formella (29.), 1-2 Michał Marcjanik (48. samobójcza), 1-3 Marcin Warcholak (76.).



Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun. Arka Gdynia: Dawid Sołdecki, Krzysztof Sobieraj, Marcus Vinicius.



Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 6 921.



KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Aleksandar Todorovski, Dominik Jończy (46. Filip Jagiełło), Jarosław Jach, Daniel Dziwniel - Arkadiusz Woźniak (63. Kamil Mazek), Jarosław Kubicki, Jakub Tosik, Filip Starzyński, Łukasz Janoszka - Adam Buksa (74. Artur Siemaszko).



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Tadeusz Socha, Michał Marcjanik, Krzysztof Sobieraj, Marcin Warcholak - Dariusz Formella (82. Miroslav Bozok), Dawid Sołdecki, Mateusz Szwoch, Dominik Hofbauer (72. Marcus Vinicius), Adam Marciniak (90. Michał Nalepa) - Rafał Siemaszko.

Zobacz relację na żywo z meczu Ruch Chorzów - Górnik Łęczna!

Relacja z meczu Ruch - Górnik na urządzenia mobilne

Zobacz relację na żywo z meczu Cracovia - Piast Gliwice!

Relacja z meczu Cracovia - Piast na urządzenia mobilne

Zobacz relację na żywo z meczu Wisła Płock - Śląsk Wrocław!

Relacja z meczu Wisła - Śląsk na urządzenia mobilne

Lotto Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz