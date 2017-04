Zagłębie - Jagiellonia 3-4. Piotr Stokowiec: To dla nas gorzka pigułka

- Skończyło się, jak się skończyło. To dla nas gorzka pigułka - w ten sposób porażkę z Jagiellonią Białystok podsumował Piotr Stokowiec, trener Zagłębia Lubin.

Zdjęcie Piotr Stokowiec /Michał Kulczyński /PAP Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 3-4 w 28. kolejce Ekstraklasy

- Taki mecz może napawać optymizmem. Mimo porażki myślę, że był piękny. Taki jest sens tej całej zabawy, szkolenia, by pokazywać naszą pracę. Nie zawsze uda się wygrać, ale żadnego z przegranych meczów się nie wstydzę. Pokazujemy, co umiemy, ale z czasem fortuna się odwróci - mówił Stokowiec przed kamerą Canalu Plus.

Reklama

Zagłębie strzeliło trzy gole, ale to było za mało, by w piątek pokonać mocny zespół lidera Ekstraklasy.



- Szkoda mi zawodników, bo zostawiają kawał zdrowia. Dziś zdecydowały błędy indywidualne i trochę kontrowersji. Mamy określone zadania do wykonania. Nie zawsze się udaje. Szczególnie szkoda kibiców, którzy przychodzą po nasze zwycięstwa - dodał Stokowiec.

Co szkoleniowiec lubinian powie swoim piłkarzom w szatni?

- To trudna sytuacja dla mnie i drużyny. To frustrujące grać dobrze i nie wygrywać. Wyciągniemy momenty, nad którymi pracujemy. Nie ma czasu na gadanie, bo to mowa-trawa. Są plusy, ale jeszcze więcej do poprawy - dodał.

- Skończyło się, jak się skończyło. To dla nas gorzka pigułka - krótko podsumował.





Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 3-4. Zdjęcia 1 15 Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 3-4. Zdjęcia Autor zdjęcia: Maciej Kulczyński Źródło: PAP 15

ŁS