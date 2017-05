Ruch - Zagłębie. Tosik miał zejść z boiska, a strzelił wyrównującego gola

​Dość niespodziewanie jednym z bohaterów wczorajszego meczu Ruch - Zagłębie, który skończył się wynikiem 1-1, był prawy obrońca lubinian Jakub Tosik. Doświadczony 29-letni prawy defensor, w krytycznym dla swojego zespołu momencie, zdobył wyrównującą bramkę na wagę cennego wyjazdowego punktu.

Zdjęcie Jakub Tosik (z lewej) z Zagłębia, obok Łukasz Moneta z Ruchu /Andrzej Grygiel /PAP