Plan sparingów Zagłębia Lubin

KGHM Zagłębie Lubin podczas przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy rozegra siedem sparingów. Już na pierwszych zajęciach po urlopie mają pojawić się nowi zawodnicy, którzy zasilą zespół trenera Piotra Stokowca.

Zdjęcie Trener Zagłębia Lubin Piotr Stokowiec /Fot. Maciej Kulczyński /PAP

Piłkarze Zagłębia do zajęć po urlopach wrócą 18 czerwca. Tradycyjnie już pierwsze dni będą poświęcone badaniom oraz testom i dopiero po ich wynikach sztab szkoleniowy ustali szczegółowy plan treningowy. Ponieważ przerwa między sezonami nie jest długa, zawodnicy trenera Stokowca będą przygotowywali się do nowych rozgrywek głównie na obiektach w Lubinie. W planach są krótkie wyjazdy do Opalenicy oraz Olandii i rozegranie siedmiu sparingów.

Jeszcze w trakcie trwania zakończonego w niedzielę sezonu włodarze klubu z Lubina poczęli czynić starania, aby wzmocnić zespół. Jak powiedział rzecznik Zagłębia Zygmunt Kogut, "jest duża szansa, aby już na pierwszych zajęciach pojawił się ktoś nowy".

"Dopóki nie podpiszemy kontraktu, nie chcemy mówić o nazwiskach, ani nawet, ilu zawodników chcielibyśmy pozyskać. Jeżeli już wszystko będzie dopięte, podpisane, będziemy informowali. W tej chwili wydaje nam się, że niemal na pewno ktoś nowy pojawi się na pierwszym treningu" - dodał Kogut.

Plan sparingów Zagłębia:

22.06 - AEK Larnaka (Cypr)

26.06 - Hapeol Beer Sheva (Izrael)

27.06 - Pogoń Szczecin

02.07 - Piast Gliwice

05.07 - Cracovia

08.07 - Odra Opole

14.07 lub 15.07 Chrobry Głogów