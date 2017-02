Arkadiusz Woźniak i Piotr Stokowiec najlepsi w Zagłębiu Miedziowym 2016

Piłkarz Zagłębia Lubin Arkadiusz Woźniak i szkoleniowiec "miedziowej" drużyny Piotr Stokowiec zostali wybrani odpowiednio najlepszym sportowcem i trenerem Zagłębia Miedziowego w roku 2016. Tradycyjnie wręczenie nagród odbyło się na Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, która odbyła się w Legnicy.

Laureaci plebiscytu

- Cieszę się z tej nagrody. To ukoronowanie tamtego roku w moim wykonaniu, ale nie tylko w moim, bo to udało się dzięki całemu zespołowi. Staram się robić wszystko, co dobre dla naszej drużyny. Taka nagroda jest zwieńczeniem ciężkiej pracy. Gra się po to, aby być najlepszym. Poprzedni rok był bardzo dobry, bo zdobyliśmy brązowy medal mistrzostw Polski, braliśmy udział w europejskich pucharach i uzyskaliśmy jesienią dobry wynik w lidze - mówi Arkadiusz Woźniak.

Woźniak zajął też drugie miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca w regionie. Wygrał bilardzista z Lubina Mieszko Fortuński.

Internauci głosujący na portalu e-legnickie.pl oddali w sumie ponad 150 tysięcy głosów. Wśród nich były też głosy na najpopularniejszego trenera, którym został ojciec Mieszka Fortuńskiego - Bogusław, również związany z lubińskim bilardem.

Osobowością sportową roku uznano urodzonego w Legnicy, a dziś mieszkającego w Głogowie Jerzego Górskiego. To człowiek, który zmagał się w swoim życiu z przeciwnościami losu. W młodości popadł w narkomanię, ale wyszedł z tego i w 1990 roku został triathlonowym mistrzem świata w Double Ironman. Obecnie trwają zdjęcia do filmu "Podwójny Ironman" w którym rolę Górskiego gra Jakub Gierszał, a reżyserem jest twórca "Bogów" Łukasz Palkowski.

Odkryciem sportowym roku został piłkarz pierwszoligowej Miedzi Legnica Petteri Forsell, który dzięki świetnej grze na zapleczu Ekstraklasy powrócił do reprezentacji Finlandii.

Galę sportu uświetnił występ gwiazdy muzycznej - zespołu Feel.

PEŁNE WYNIKI:

NAJLEPSZY ZAWODNIK ROKU 2016:

Arkadiusz Woźniak (piłka nożna, KGHM Zagłębie Lubin)

NAJLEPSZY TRENER ROKU 2016:

Piotr Stokowiec (piłka nożna, KGHM Zagłębie Lubin)

NAJPOPULARNIEJSI W ROKU 2016:

Najpopularniejsi zawodnicy:

1. Mieszko Fortuński (bilard, ERG Bieruń Folie DSB Lubin) 2. Arkadiusz Woźniak (piłka nożna, KGHM Zagłębie Lubin) 3. Kamila Klin (karate, Klub Karate Shotokan Tora Legnica) 4. Artur Trubicki (karate, Karate Goju Ryu Shuseikan Poland Ścinawa) 5. Przemysław Kozioł (sporty siłowe, Legnica)

Najpopularniejsi trenerzy:

1. Bogusław Fortuński (bilard, ERG Bieruń Folie DSB Lubin) 2. Piotr Stokowiec (piłka nożna, KGHM Zagłębie Lubin) 3. Wojciech Gibasiewicz (karate, Klub Karate Shotokan Tora Legnica)

Najlepsza impreza sportowa Zagłębia Miedziowego:

Piłkarskie Niższe Ligi CUP

Gmina miejska Chojnów:

Sportowiec - Łukasz Niemczyk (boks, Champion Chojnów), Dawid Laskowski (taekwon-do, LMKS SFORA Chojnów)

Gmina miejska Głogów:

Sportowiec - Maciej Domińczak (kickboxing, UKS Legion Głogów) Trener - Bolesław Bałd (kolarstwo, TC Chrobry Głogów)

Gmina Jawor:

Sportowiec - Łukasz Tomaszewski (akrobatyka, Victoria Jawor)

Gmina Legnica:

Trener - Anna Wolniewicz (piłka ręczna, UKS Dziewiątka Legnica)

Gmina Legnickie Pole:

Sportowiec - Grzegorz Krawiec (szachy, Miedź Legnica)

Gmina wiejska Lubin:

Sportowiec - Kaja Ziomek (łyżwiarstwo, MKS Cuprum Lubin) Trener - Remigiusz Postrożny (piłka nożna, Iskra Księginice)

Starostwo Powiatowe Lubin:

Drużyna - KGHM Zagłębie Lubin w piłce nożnej

Gmina Polkowice:

Sportowiec - Bartosz Muszyński (kickboxing, KS Metraco Armia Polkowice)

Gmina Ścinawa:

Sportowiec - Michał Mazur (piłka nożna, Odra Ścinawa)

Gmina miejska Złotoryja:

Sportowiec - Anna Ficner (biegi, OLAWS Złotoryja)

AMBASADORZY SPORTU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO:

Prezydent Głogowa - Rafael Rokaszewicz

Wójt gminy Legnickie Pole - Henryk Babuśka

SPORTOWA GMINA ROKU:

Prezydent Legnicy - Tadeusz Krzakowski

Burmistrz Jawora - Emilian Bera

Burmistrz Ścinawy - Krystian Kosztyła

Burmistrz Złotoryi - Robert Pawłowski

Burmistrz Chojnowa - Jan Serkies

Burmistrz Polkowic - Wiesław Wabik

Starosta Lubiński - Adam Myrda

Wójt gminy wiejskiej Lubin - Tadeusz Kielan

SPORT PRESS FOTO 2016:

Artur Dembowiak - TV Master Głogów

OSOBOWOŚĆ SPORTOWA ROKU:

Jerzy Górski - CSG Triathlon Głogów

SPORT OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH:

Sportowiec - Filip Rodzik (strzelectwo, Skorpion Polkowice) Trener - Bożena Zakrawacz (DPS Legnickie Pole)

MECENAS SPORTU ROKU 2016:

Firma EUCO Legnica

Firma Mine Master

SPORTOWE ODKRYCIE ROKU 2016:

Petteri Forsell (piłka nożna, Miedź Legnica)

MENADŻER SPORTU W ROKU 2016:

Martyna Pajączek (piłka nożna, Miedź Legnica) Paweł Wechta (wiele sekcji sportowych, KS Polkowice)

NADZIEJA OLIMPIJSKA:

Damian Sztejkowski (biegi, LKS Polkowice)

SPORTOWIEC Z PASJĄ:

Bogdan Grygorowicz (nordic walking, KS Metraco Polkowice)

