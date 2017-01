Ziggy Gordon piłkarzem Jagielloni Białystok

Obrońca Ziggy Gordon oficjalnie wzmocnił Jagiellonię Białystok. Szkot podpisał z klubem półroczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne trzy lata.

Zdjęcie Ziggy Gordon /East News

Gordon do tej pory występował tylko w Szkocji. Jagiellonia będzie jego pierwszym zagranicznym klubem. Do tej pory był głównie związany z zespołem Hamilton Academical FC, w którym grał do końca sezonu 2015/2016. Później przeniósł się do Patrick Thistle, siódmej drużyny szkockiej Premier League. W tym sezonie na koncie miał 14 rozegranych meczów i jedną asystę.

Reklama

Jagiellonia chciała ściągnąć piłkarza już dużo wcześniej. To trzecie i w końcu udane podejście klubu z Białegostoku do tego transferu. Wcześniej na przeszkodzie stawała zbyt wysoka kwota odstępnego, a później polską drużynę przebił ofertą Patrick Whistle.

23-latek gra na prawej obronie. Może też występować w środku i na lewej stronie defensywy. Gordon ma polskie korzenie. Jego mama pochodzi z Krakowa, ale piłkarz nie mówi po polsku.

Szkot na swoim Twitterze napisał, że bardzo cieszy się z podpisania kontraktu z "Jagą". "Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę dołączyć do tak znakomitego klubu, jak Jagiellonia. Postawmy na wspólny sukces. Wygramy ligę!" - napisał obrońca i zaznaczył, że teraz już musi nauczyć się polskiego.



23-latek jest drugim transferem Jagiellonii w zimowym okienku. Wcześniej do ekipy dołączył skrzydłowy z Litwy - Arvydas Novikovas.