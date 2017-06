Michał Probierz odchodzi z Jagiellonii Białystok

Po zremisowanym 2-2 meczu z Lechem Poznań, trener Jagiellonii Białystok Michał Probierz potwierdził, że odchodzi z klubu. Kibice i piłkarze w bardzo ładny sposób pożegnali szkoleniowca, z którym w tym sezonie zajęli drugie miejsce w lidze.

Zdjęcie Trener Michał Probierz pożegnał się z Jagiellonią /Artur Reszko /PAP

Jagiellonia do ostatniej kolejki biła się o mistrzowski tytuł. W meczu z Lechem, podopieczni Michała Probierza odrobili aż dwubramkową stratę i do ostatnich sekund walczyli o mistrza.



Po meczu z "Kolejorzem" trener Probierz oficjalnie potwierdził, że opuszcza Jagiellonię. Szkoleniowiec nie zdradził, kto będzie jego kolejnym pracodawcą, ale mówi się, że dostał jakieś zagraniczne oferty m.in. z Turcji.



Kibice i piłkarze na stadionie w Białymstoku podziękowali trenerowi za znakomity sezon. Dla klubu, drugie miejsce, to najlepszy wynik w historii występów drużyny w Ekstraklasie.



