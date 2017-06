Jagiellonia Białystok odrobiła dwubramkową stratę w meczu z Lechem Poznań i dzięki temu została wicemistrzem Polski. Strzelenie zwycięskiego gola dałoby jednak ekipie Michała Probierza wymarzony tytuł.

Zdjęcie Michał Probierz osiągnął z Jagiellonią duży sukces /Fot. Artur Reszko /PAP

"Decydująca była sytuacja Makuszewskiego na 3-0. Mogło być wtedy po meczu, a tak wróciliśmy do gry. Dzisiaj płaczemy, jutro będziemy się cieszyć, bo wróciliśmy z dalekiej podróży, przegrywając 0-2. Lech traci bardzo mało bramek i wydawało się to nierealne, ale zawodnicy jak przez cały sezon pokazali wielką klasę. Nic w życiu nie boli tak, jak być drugim, ale lepiej być drugim, niż czwartym. Cieszymy się z tego, jest to fantastyczny wynik. Szkoda, że jakichś niuansów nam zabrakło" - powiedział Probierz po meczu.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Michał Probierz: Nic w życiu nie boli tak, jak być drugim. Wideo

