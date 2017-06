Liga Europejska. Dinamo Batumi - Jagiellonia Białystok w I rundzie eliminacji na żywo

Dinamo Batumi podejmuje Jagiellonią Białystok w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Śledź z nami relację z tego spotkania.

Cillian Sheridan nie wykorzystał rzutu karnego

Dinamo to trzecia drużyna gruzińskiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie dała się poznać szczególnie z solidnej defensywy. Te zasieki piłkarze Jagiellonii spróbują sforsować jednym napastnikiem - Cillianem Sheridanem

Ireneusz Mamrot, nowy trener Jagielonii, nie przeprowadził w składzie rewolucji i postawił na niemal to samo zestawienie, które zdobyło wicemistrzostwo Polski za trenera Michała Probierza.

Na początku odważniej zagrali gospodarze, ale nic z tego nie wynikało.

W 7. minucie Jagiellonia uderzała z rzutu wolnego zza pola karnego, ale piłka trafiła w mur.



W pierwszych 10 minutach spotkanie było wyrównane i nic nie zapowiadało huraganowych ataków którejkolwiek ze stron.



Jagiellonia wymarzoną sytuację miała w 14. minucie. W polu karnym faulowany był Góralski i sędzia bez namysłu wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Sheridan, ale jego uderzenie na rzut rożny odbił Timofiejew!



W 22. minucie Novikovas dośrodkowywał, ale znów bramkarz gospodarzy nie dał się zaskoczyć.



Dwie minuty później polski zespół znów miał doskonałą okazję. Piłka niespodziewanie spadł do Romańczuka, który stał pięć metrów przed bramką. Zawodnik Jagiellonii znajdował się jednak w trudnej pozycji i kopnął piłkę bardzo wysoko nad poprzeczką.



W 36. minucie piłka w końcu wylądowało w siatce Dinama, ale sędzia słusznie uznał, że uderzający Sheridan był na spalonym.



Pięć minut później goście zmarnowali kolejną świetną okazję. Novikovas był sam na sam z bramkarzem, ale kopnął prosto w niego.



Na przerwę zawodnicy schodzili przez bezbramkowym wyniku, choć Jagiellonia mogła zdobyć co najmniej trzy bramki!



GOL! W 50. minucie piłkarze Jagiellonii wygrali dwie przebitki w polu karnym, a do piłki na piątym metrze dopadł Sheridan i potężnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Dinama!

Dinamo Batumi - Jagiellonia Białystok 0-1 (0-0) Trwa II połowa

Bramka: Sheridan (50.).





Dinamo: Timofiejew- Partenadze, Macharadze, Kvirkvelia, Suchiaszwili - Tarkniszwili - Kavtaradze, Tevdoradze, Szonia, Grigalaszwili - Kwasow.

Jagiellonia: Kelemen - Burliga, Runje, Tomelin, Tomasik - Góralski, Romanczuk - Chomczenowski, Novikovas, Czernych - Sheridan.

