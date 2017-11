Jagiellonia. Sześciu chętnych do budowy boisk w ośrodku piłkarskim

Sześć podmiotów złożyło oferty w konkursie na wykonawcę boisk tworzonego ośrodka piłkarskiego Jagiellonii Białystok, który będzie służył przede wszystkim drużynom młodzieżowym. Klub chce na wiosnę rozpocząć tę inwestycję.

W marcu SSA Jagiellonia Białystok wygrała przetarg na 30-letnią dzierżawę terenów w mieście, użytkowanych już wcześniej na cele sportowe. Chodzi o ponad 3,5-hektarową nieruchomość przy ul. Elewatorskiej na osiedlu Starosielce, gdzie w przeszłości działały miejscowe kluby sportowe Ognisko i Piast.

Obecnie to teren zaniedbany, wymagający poważnych nakładów finansowych, by ponownie mógł być użytkowany dla celów sportowych.

Jagiellonia ma w planie stworzenie tam nowoczesnego ośrodka piłkarskiego dla młodzieży, koszt całej inwestycji szacuje na ok. 16 mln zł. Główny etap inwestycji to budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym dwóch pełnowymiarowych; nad jednym ma być zbudowane zadaszenie w formie tzw. hali pneumatycznej, która pozwalałaby trenować bez przeszkód w okresie zimowym.

Na początku października spółka ogłosiła konkurs ofert. Jak poinformowała w czwartek wiceprezes SSA Jagiellonia Agnieszka Syczewska, w założonym terminie wpłynęło sześć ofert; obecnie trwa ich analiza. Dodała, że trzy z nich mieszczą się w szacunkowych kosztach budowy, ale zastrzegła, że niekoniecznie oferta najtańsza musi wygrać.

- Zależy nam na najwyższej jakości murawy - powiedziała Syczewska. Przed rozstrzygnięciem konkursu ofert Jagiellonia chce też poznać opinie innych klubów, które korzystają już ze sztucznych boisk wykonanych w technologiach zaproponowanych przez oferentów.

Już wcześniej białostocki klub informował, że wybrano sztuczną, a nie naturalną nawierzchnię, bo baza treningowa będzie bardzo intensywnie wykorzystywana przez liczne drużyny młodzieżowe. Jagiellonia ma obecnie kilkanaście takich grup, w sumie ok. 300 zawodników trenujących teraz w różnych miejscach.

W okresach, gdy utrudnione będzie korzystanie z nawierzchni naturalnej, treningi będzie mogła tam mieć też pierwsza drużyna Jagiellonii, występująca w piłkarskiej ekstraklasie.

Według planów, budowa boisk miałaby ruszyć na wiosnę przyszłego roku. To końca obecnego Jagiellonia chce wyłonić wykonawcę i uzyskać pozwolenie na budowę.

Przy boiskach Jagiellonia planuje też budowę budynku socjalnego, gdzie - oprócz szatni czy pomieszczeń gospodarczych - miałby znaleźć się internat z 15-20 pokojami.

Inwestycja przy ul. Elewatorskiej została wpisana do wieloletniego planu inwestycji ważnych dla sportu, prowadzonego przez resort sportu i turystyki. Oznacza to, że klub będzie mógł ubiegać się o jej dofinansowanie. Jeśli terminy zostaną dotrzymane, boiska mają być gotowe we wrześniu 2019 roku.

Robert Fiłończuk