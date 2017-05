Jagiellonia - Legia 0-0. Fani "Jagi" budzili w nocy piłkarzy Legii petardami

Walka o mistrzostwo Polski trwa w najlepsze, także poza boiskiem. W nocy przed niedzielnym starciem z Legią Warszawa fani Jagiellonii Białystok petardami budzili za snu piłkarzy ze stolicy.

Zdjęcie Kibice Jagiellonii podczas meczu z Legią /Piotr Kucza /Newspix.pl

Mecz na szczycie zakończył się bezbramkowym remisem, a kibice Jagiellonii śpiewali legionistom "Jak się wam spało?". Odnosiło się to do tego, co działo się poprzedniej nocy.

A w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu hotelu, w którym spali legioniści, co najmniej dwukrotnie wybuchały petardy.

Odgłosy miały budzić piłkarzy Legii po północy i tuż przed świtem.

W czasie spotkania na trybunach wśród fanów gospodarzy dodatkowo pojawił się transparent, głoszący: "Nie ma spania na wyjazdach!"

Po meczu o całej sytuacji na antenie Canal Plus opowiadał Michał Pazdan. Obrońca Legii, jak mówił, spał przy otwartym oknie, bo pozwalała na to temperatura i dwukrotnie słyszał odgłosy petard obok hotelu.

WS