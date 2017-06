Jagiellonia - Lech. O mistrzostwo i puchary

Jagiellonia Białystok zagra w niedzielę o 18 z Lechem Poznań w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Obie ekipy mają szansę na mistrzostwo, ale może się też zdarzyć, że jedna z nich w ogóle nie zagra w europejskich pucharach. Zapraszamy na relację na żywo!

Zdjęcie Michał Probierz /Stanisław Rozpędzik /PAP

Sprawa jest prosta. Jagiellonia zostanie mistrzem Polski, jeśli pokona Lecha, a Legia Warszawa nie wygra z Lechią Gdańsk. Lech zdobędzie tytuł, gdy wygra w Białymstoku, a Legia przegra na własnym boisku z Lechią.



Remis lub porażka którejś z drużyn w starciu Jagiellonii z Lechem może oznaczać dla jednej z ekip koniec marzeń o europejskich pucharach.

Spotkanie w Białymstoku obejrzy komplet 19 tysięcy widzów. Bilety na ten mecz zostały wyprzedane już półtora tygodnia temu. Starcie poprowadzi sędzia Mariusz Złotek.

Mecz z Lechem może być pożegnalnym spotkaniem w "Jadze" trenera Michała Probierza, który ma oferty z zagranicy. Gdyby Jagiellonia zdobyła mistrzostwo i rozstała się z trenerem, byłoby rozwiązanie co najmniej niecodzienne.

Pożegnanie z Lechem raczej nie grozi trenerowi Nenadowi Bjelicy, mimo że w zespole "Kolejorza" wrze. Chorwat nie daje sobie w kaszę dmuchać i rozstawia po kątach piłkarzy, którym nie podobają się jego decyzje. Łukasz Trałka stracił opaskę kapitańską, zastąpiony przez Tomasza Kędziorę. Drugim kapitanem w kolejności był Szymon Pawłowski, ale i on stracił uznanie szkoleniowca.

W ostatnich meczach nie po drodze było Bjelicy także z Marcinem Robakiem, który walczy o koronę króla strzelców z piłkarzem Lechii Gdańsk Marco Paixao. Obaj mają na koncie po 18 bramek. Szkoleniowiec Lecha może utrudnić swojemu napastnikami bitwę o koronę i znów posadzić go na ławce, dając szansę gry Dawidowi Kownackiemu.

Trener "Kolejorza" wciąż poważnie myśli o mistrzostwie kraju i Lidze Mistrzów. - Już powiedziałem, że z tym zespołem mogę awansować do Ligi Mistrzów. To lepsza drużyna niż Austria Wiedeń, z którą zakwalifikowałem się do fazy grupowej. Nie moglibyśmy wygrać tych rozgrywek, ale myślę, że w porównaniu do zespołu z Wiednia, mam lepszą drużynę - mówi o Lechu Bjelica.

Czy na tyle dobrą, by pokonać na wyjeździe Jagiellonię? W grudniu poznaniakom ta sztuka się nie udała.

W rundzie zasadniczej Lech przegrał u siebie z "Jagą" 0-2, a na wyjeździe uległ 1-2. Probierz doskonale wie, jak radzić sobie z poznańską "lokomotywą". Jeśli poradzi sobie i trzeci raz, wprowadzi białostoczan do Europy.

Jagiellonia była liderem rozgrywek po rundzie zasadniczej. Probierz już wtedy gratulował swojej drużynie mistrzostwa, zapowiadając jeszcze tylko walkę o "puchar maja". Trener "Jagi" jest zdecydowanym przeciwnikiem obecnego systemu rozgrywek Ekstraklasy, dlatego w niedzielę może po raz drugi w sezonie cieszyć się z mistrzostwa kraju.

WS