Jagiellonia - Lech. Grzyb: Nikt z czołowej czwórki nie odpuści

- Każdy walczy o swoje i dawno nie było tak, aby na finiszu o mistrzostwo walczyły aż cztery drużyny - mówi kapitan Jagiellonii Białystok Rafał Grzyb przed niedzielnym (18) meczem z Lechem Poznań w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Obie drużyny mają szansę na tytuł mistrza Polski.

Zdjęcie Piłkarze Jagiellonii Białystok /Stanisław Rozpędzik /PAP

Jagiellonia sięgnie po tytuł, jeśli pokona Lecha, a Legia Warszawa nie wygra z Lechią Gdańsk. Lech zdobędzie tytuł, gdy wygra w Białymstoku, a Legia przegra na własnym boisku z Lechią.



Remis lub porażka którejś z drużyn w starciu Jagiellonii z Lechem może oznaczać dla jednej z ekip koniec marzeń o europejskich pucharach.

W Białymstoku wierzą w końcowy sukces. - Gdybyśmy nie wierzyli, to dalibyśmy sobie spokój. Gdy jest realna szansa, to trzeba próbować - powiedział Grzyb, cytowany na stronie Jagiellonii.



- Po części wszystko jest w naszych nogach i rękach, bo przy naszym zwycięstwie będziemy pewni minimum drugiego miejsca. Każdy walczy o swoje i dawno nie było tak, aby na finiszu o mistrzostwo walczyły aż cztery drużyny - podkreślił kapitan "Jagi".

- Ostatnia kolejka może sprawić, że czołówka tabeli wywróci się o 180 stopni. Każdy będzie walczyć do końca i nie jest powiedziane, że Lechia w Warszawie nie jest w stanie zapunktować - ma nadzieję Grzyb.

Wpadka Legii z Lechią mogłaby dać mistrzostwo Jagiellonii.



- Ten mecz może być dla mnie najważniejszym w karierze, ale to okaże się dopiero po końcowym gwizdku. Każdy z nas myśli o tym, żeby przede wszystkim wygrać z Lechem, a to, co stanie się w Warszawie, jest na dalszym planie - zaznaczył.



