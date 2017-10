Jagiellonia buduje boiska w ośrodku treningowym i szuka wykonawcy

Jagiellonia Białystok szuka wykonawcy boisk i hali tworzonego ośrodka piłkarskiego, który będzie służył przede wszystkim drużynom młodzieżowym. Pół roku temu klub wygrał przetarg na 30-letnią dzierżawę terenów użytkowanych już wcześniej na cele sportowe.

Chodzi o ponad 3,5-hektarową nieruchomość przy ul. Elewatorskiej na osiedlu Starosielce, gdzie w przeszłości działały miejscowe kluby sportowe Ognisko i Piast. Obecnie to teren zaniedbany, wymagający poważnych nakładów finansowych, by ponownie mógł być użytkowany dla celów sportowych.

W marcu przetarg (ogłoszony przez spółkę komunalną Stadion Miejski, która ma teren w użytkowaniu wieczystym - red.) na 30 lat najmu wygrała Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia. W planie ma stworzenie tam nowoczesnego ośrodka piłkarskiego dla młodzieży.

Jak powiedziała w środę wiceprezes SSA Jagiellonia Agnieszka Syczewska, szacowany koszt inwestycji to ok. 16 mln zł. Klub chciałby prace rozpocząć wiosną przyszłego roku, liczy że do tego czasu uzyska pozwolenie na budowę (niedawno złożył w białostockim magistracie stosowne dokumenty) i wyłoni wykonawcę inwestycji.

Firmę chce wybrać w drodze konkursu ofert - właśnie ukazało się zaproszenie do ich składania, oferty można składać do końca października.

Chodzi o budowę trzech boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym dwóch pełnowymiarowych; nad jednym ma być zbudowane zadaszenie w formie tzw. hali pneumatycznej, która pozwalałaby trenować bez przeszkód w okresie zimowym.

Jak już wcześniej informował klub, chodzi o maksymalne wykorzystanie takiej bazy treningowej. Przy naturalnej nawierzchni nie można byłoby tam prowadzić zajęć z grupami młodzieżowymi, praktycznie od rana do nocy, a takie są plany. Jagiellonia ma obecnie kilkanaście takich grup, w sumie ok. 300 zawodników trenujących w różnych miejscach.

W okresach, gdy utrudnione będzie korzystanie z nawierzchni naturalnej, treningi będzie mogła tam mieć też pierwsza drużyna Jagiellonii, występująca w piłkarskiej ekstraklasie.

Jagiellonia planuje tam też budowę budynku socjalnego, gdzie - oprócz szatni czy pomieszczeń gospodarczych - miałby znaleźć się internat z 15-20 pokojami.

Inwestycja przy ul. Elewatorskiej została wpisana do wieloletniego planu inwestycji ważnych dla sportu, prowadzonego przez resort sportu i turystyki. Oznacza to, że klub będzie mógł ubiegać się o jej dofinansowanie. Jeśli terminy zostaną dotrzymane, boiska mają być gotowe we wrześniu 2019 roku.